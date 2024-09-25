Надо сделать два шага: Совбез ООН может принести мир Украине, считает Блинкен

Главный дипломат США считает, что Совбез ООН еще может сыграть свою роль

Совбез ООН может сыграть свою роль в том, чтобы заставить Россию закончить вторжение в Украину. Для этого ему надо сделать два шага.

Об этом рассказал глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, чьи слова приводит Голос Америки. По его словам, это касается прекращения помощи России со стороны "стран-нарушителей" и поддержка мира на основании базовых принципов ООН.

В частности он отметил, что поддержка Москвы Ираном и КНДР позволяет Владимиру Путину "продолжать бойню" и лишать жизней мирных украинцев. В этом контексте он напомнил о том, что Тегеран передал российской армии баллистические ракеты, а Пхеньян отправил целые поезда с вооружением и боеприпасами.

Действия обеих стран нарушили многочисленные резолюции Совбеза, однако тот не дал этому достойный ответ. Кроме того, Россия заблокировала работу группы экспертов ООН, наблюдавших за ядерными и баллистическими программами КНДР.

"Россия – агрессор. Украина – жертва. Россия борется за завоевание. Украина борется за выживание. Если бы страны перестали поддерживать Россию, вторжение Путина скоро закончилось. Если страны перестанут поддерживать Украину, Украина может перестать существовать", — сказал он.

Второй шаг, по словам Блинкена лежит в поиске мирного решения. Для этого Совбезу надо просто выполнять свои функции и настаивать на выполнении принципов ООН, включая сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости стран.

Он добавил, что те мирные планы, где Статут ООН не упоминается, приведут лишь к вознаграждению агрессии и позволят Путину перевооружиться и совершить повторное вторжение в Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что немецкое издание Bild досрочно раскрыли детали мирного плана Владимира Зеленского. Он якобы содержит пункты о прекращении огня на отдельных участках фронта.