Треба зробити два кроки: Рада безпеки ООН може принести мир Україні, вважає Блінкен

Головний дипломат США вважає, що Радбез ООН ще може зіграти свою роль

Рада безпеки ООН може зіграти свою роль у тому, щоб змусити Росію закінчити вторгнення в Україну. Для цього їй треба зробити два кроки.

Про це розповів голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен, чиї слова наводить Голос Америки. За його словами, це стосується припинення допомоги Росії з боку "країн-порушників" та підтримка миру на основі базових принципів ООН.

Зокрема він зазначив, що підтримка Москви Іраном та КНДР дозволяє Володимиру Путіну "продовжувати бійню" та позбавляти життів мирних українців. У цьому контексті він нагадав про те, що Тегеран передав російській армії балістичні ракети, а Пхеньян відправив поїзди з озброєнням і боєприпасами.

Дії обох країн порушили численні резолюції Радбезу, проте той не дав цьому гідну відповідь. Крім того, Росія заблокувала роботу групи експертів ООН, які спостерігали за ядерними та балістичними програмами КНДР.

"Росія — агресор. Україна — жертва. Росія бореться за завоювання. Україна бореться за виживання. Якби країни перестали підтримувати Росію, вторгнення Путіна незабаром закінчилося. Якщо країни перестануть підтримувати Україну, Україна може перестати існувати", — сказав він.

Другий крок, за словами Блінкена, лежить у пошуку мирного рішення. Для цього Раді безпеки треба просто виконувати свої функції та вимагати дотримання принципів ООН, включаючи збереження територіальної цілісності, суверенітету та незалежності країн.

Він додав, що ті мирні плани, де Статут ООН не згадується, призведуть лише до винагороди агресії та дозволять Путіну переозброїтися та почати повторне вторгнення в Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що німецьке видання Bild достроково розкрили деталі мирного плану Володимира Зеленського. Він нібито містить пункти щодо припинення вогню на окремих ділянках фронту.