Политический эксперт объяснил "Телеграфу", почему Украине нужны 100-процентные гарантии помощи Западу в войне против России

Сначала Bloomberg, далее — The New York Times, а затем The Times описали, что содержится в "мирном плане" Зеленского. Согласятся ли Соединенные Штаты на мирный план? Думаю, что его специально "раздувают" и вместо того, чтобы быть более конкретным, он становится более общим.

О вступлении Украины в НАТО — я не представляю себе, чтобы Байден сломал свою концепцию и сказал на этой неделе, что в 2025 году мы станем членами Альянса. Это было бы здорово, конечно, но мне не верится в это. И наше согласие на то, чтобы не иметь членства в НАТО, но быть под их "зонтиком" — это все слова, которые не имеют никакого значения.

Речь идет исключительно о том, готова ли Америка "вписаться" за Украину в случае войны. Мы прекрасно понимаем, что вся европейская безопасность строится на могуществе американской армии и на ядерном оружии.

Если ответ будет сформулирован: "Мы вам обещаем, что будем поддерживать, как говорит Байден, сколько нужно", то я не вижу, чем эта ситуация будет отличаться от предыдущей. И я думаю, что Зеленский хочет поставить вопрос ребром: "Вы этот план поддерживаете — тогда мы воюем". И тогда эта война будет, пока Россия не поймет, что ресурсов у Запада гораздо больше. Я говорю не о десятилетиях, а о 2025 годе. Понятно, что вопрос человеческих ресурсов – это самый большой вопрос, но если не будет денег, оружия и всего остального, то и вопрос человеческих ресурсов будет неактуален.

К сожалению, тема границ 1991 года "размазалась" и становится мифической целью, а вот вступление в НАТО — это более конкретно. Вопрос в другом: если нам скажут, что Запад ничего не может гарантировать, то какой наш ход будет дальше? Для меня складывается картинка так: если нам не гарантируют того, что мы хотим, тогда мы идем на мирные переговоры, на "замораживание" конфликта. Иначе война без гарантий, что через год она не продолжится.

Видите же, Шольц ради политической конъюнктуры и выхода на следующие выборы отказывается давать Украине дальнобойные ракеты Taurus и говорит о скорейшем установлении мира. Кто завтра будет президентом США – Трамп или Харрис – тоже неизвестно.

Нет 100-процентного четкого плана: вот вам триллион долларов, у вас пять лет, воюйте, а мы вам будем максимально помогать и через два-три года станете членом НАТО. Этот план был бы реалистичен, понятен. По крайней мере, какая-то конкретика была бы озвучена. Но не озвучивают.

Интересно, как они – Офис президента Украины, администрация Байдена и наши западные партнеры – будут выкручиваться в этой ситуации. Поэтому есть интрига и интерес к процессу, который на наших глазах будет разворачиваться в течение этой недели.

Всюду постоянно все говорят о "корейском варианте". И здесь вопрос даже не в том, чтобы отдать России оккупированные ею территории. А на каких вообще принципах международного права? Тогда ООН перестает существовать. Отдавать территорию по праву силы – это возвращение на 200—300 лет назад, но и это не решает вопрос. Плюс никто не дает Украине гарантию, что завтра или через два-три года война не начнется снова.

Построить линию обороны и сказать, ну ладно, на этом кончили и расходимся? Не обязательно строить сплошную линию – заливать все бетоном, наставлять "зубов дракона", пулеметных гнезд и дотов. Это конечно грандиозный проект, но не полет на Марс. Так что денег европейцев и американцев хватят на это все. Это все технологии XX столетия.

Однако главный для нас вопрос — гарантии безопасности и наше членство в НАТО. А это будет самой большой преградой. Потому что все наши партнеры с Глобального Юга вступление Украины в НАТО не поддерживают. Они считают, что это вмешательство Запада в другие страны.

То есть мы хотим поставить Запад в неудобное положение и конкретно услышать, что они готовы делать ради Украины, готовы ли брать на себя серьезные и стратегические обязательства, чтобы оказание помощи не зависело от прихода к власти новой команды, которая может все отменить. Так что если Украина и Запад придут к какому-то решению по вопросу выхода на мирные переговоры, это уже будет неудобное положение для Путина.

Ведь он исключает переговоры, не хочет ни встречаться, ни обсуждать мирные инициативы — только ставит ультиматум. И тогда уже Путин окажется в неловком положении перед Глобальным Югом. То есть все сложно и просто одновременно. Но как будет — никто не знает.

Поэтому все эти "утечки" в американских СМИ, которые неизвестно откуда берутся, делаются для того, чтобы еще в процессе переговоров с Зеленским поменять этот план. Возможно, выбросили или добавить какие-то пункты. Чтобы он стал не планом Зеленского, а консолидированным планом всей западной коалиции.

Но лучше мы дождемся 26 или 27 сентября, и тогда уже после встречи Зеленского с Байденом будет понятно, о чем нам говорить.