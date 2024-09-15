Этот план содержит пункты о прекращении огня на отдельных участках фронта.

В последнее время в международном пространстве обсуждается несколько вариантов мирных планов по прекращению войны в Украине. Среди них инициативы канцлера Германии Олафа Шольца и других мировых политиков.

На этом фоне Украина также разрабатывает свой "план победы". По информации немецкого издания Bild, этот план содержит пункты о возможном прекращении огня на отдельных участках фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить стратегию победы во время предстоящего визита в США. По данным издания, украинский лидер намерен обсудить план с президентом Джо Байденом, а также потенциальными кандидатами на должность главы Белого дома — Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

Bild отмечает, что в украинском плане есть требование разрешить использование западного оружия для ударов по целям в глубине территории Российской Федерации. Кроме того, по информации немецкого издания, Украина готова рассмотреть возможность локального прекращения огня на определенных участках фронта, что может привести к временному замораживанию ситуации.

Издание цитирует военного эксперта Карло Масалу из Университета Бундесвера в Мюнхене, прокомментировавшего украинский "план победы". По его словам, Зеленский "хочет поставить все на одну карту" и попытаться добиться перелома на поле боя.

Bild также приводит слова Президента Зеленского, сказанные им во время выступления на Ялтинской конференции по европейской безопасности в Киеве. Украинский лидер выразил благодарность партнерам, но отметил необходимость получения обещанных пакетов военной помощи.

Из более 60 обещанных истребителей F-16 в Украину прибыло только шесть. А из 400 единиц тяжелой бронетехники, которые Германия должна была поставить в Украину с начала года, пока ничего не поступило.

Немецкое издание цитирует военного эксперта Нико Ланге из "Центра европейской политики", подтверждающего задержку в поставках вооружений. По его словам, многие партнеры неоднократно анонсируют поставки и даже "празднуют" их, но фактически эта техника в Украину не доходит или поступает очень медленно.

На фоне сложной ситуации на фронте все больше людей спрашивают, может ли Украина выиграть эту войну. В правительственных кругах Киева отвечают утвердительно, но при поддержке Западом украинской стратегии.

Немецкое издание приводит слова Президента Зеленского о том, что он надеется изменить отношение мира к России и поддержку Украины в победе над агрессором. Он предостерегает, что в противном случае "мир проиграет от Владимира Путина, и это была бы одна из величайших трагедий в истории".

Ранее "Телеграф" также писал, что недавние высказывания российских властей не создают впечатление ее желания вести конструктивный диалог. Правительство Германии не считает, что Кремль готов к переговорам.