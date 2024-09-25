Украина усилит мобилизацию для контрнаступления? В США сделали прогноз по войне на 2025 год

Украина может оказаться в особо плачевном положении, если победит бывший президент Дональд Трамп

Украина может начать контрнаступление в 2025 году. Для этого страна должна усилить мобилизацию, а Запад — предоставить больше вооружения.

Только при таких условиях ВСУ смогут сдерживать врага и противостоять ему. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут в своей колонке на The Washington Post.

"Впереди нас ждут трудные месяцы, пока Украина изо всех сил пытается удержать свои линии фронта и восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру. Запад должен показать, что не дрогнет в своей поддержке.", — отметил автор.

Бут акцентировал, что на фоне тяжелой борьбы на фронте Украина вынуждена бороться и с возможным сокращением иностранной поддержки.

"Конгрессу понадобились месяцы задержки, чтобы одобрить пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов для Украины в апреле. Эти деньги закончатся до конца года, и нет никаких гарантий, что Конгресс одобрит еще один крупный пакет.", — пояснил он.

В статье WP говориться, что Украина может оказаться в особо плачевном положении, если победит бывший президент Дональд Трамп. Автор считает, что Джо Байден должен дать Зеленскому разрешение на использование западных систем вооружения для поражения военных целей в глубине РФ. При этом в материале упоминаются ранее предоставленные Киеву ракеты ATACMS американского производства.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в США назвали главного посредника для переговоров Украины с РФ.