Берут ли в армию с лишним весом: болезни, с которыми не мобилизуют

Мобилизации не подлежат с нарушениями функций организма

Изменения в законодательстве Украины о мобилизации внесли коррективы в определение пригодности к военной службе. Кроме того, был прописан перечень заболеваний, которые могут стать основанием для освобождения от мобилизации.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", лица, имеющие определенные заболевания, не подлежат призыву. В эту категорию входят граждане с нарушениями эндокринной системы, питания и обмена веществ.

Среди болезней, которые могут стать основанием для признания лица непригодным к военной службе:

болезни щитовидной железы;

все типы сахарного диабета ;

; нарушение других эндокринных желез.

Также в перечень входят люди с нарушением обмена веществ, в том числе имеющие любой вид ожирения со значительными нарушениями функций организма. Эти заболевания освобождают от обязанности прохождения военной службы.

Напоминаем, что с некоторыми болезнями сердца не берут в армию. Непригодные к военной службе могут быть мужчины:

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

гипертонической болезнью III стадии

Также отсрочку получают те, кто перенес инсульт или инфаркт. Кроме того, не призывают мужчин с тяжелыми заболеваниями артерий, вен и лимфатических узлов, если эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с астмой. В частности, не подлежат призыву мужчины с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания.