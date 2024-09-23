Увеличилась втрое, но это еще не все: Умеров назвал следующий шаг по мобилизации

Планируется не только запуск приложения "Ветеран+"

За последний год показатели мобилизации в Украине увеличились в три раза, но Министерство обороны не планирует останавливаться. Следующим шагом станет полная реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) военнослужащих.

Об этом в колонке для Forbes Ukraine написал министр обороны Украины Рустем Умеров, где рассказал о своих успехах за год пребывания на должности. По его словам, в Украине также расширили в пять раз возможности для тренировки военнослужащих Сил обороны.

Умеров отметил, что Министерство обороны также шагнуло к цифровизации армии — были запущены приложения "Армія+" и "Резерв+", а в будущем ожидается запуск приложения "Ветеран+". С помощью "Резерв+" уже почти 3,5 млн украинцев получили новый электронный военно-учетный документ, а физическая нагрузка на ТЦК снизилась.

В то же время, 230 тысяч военных пользуются услугами приложения "Армія+". Речь идет о предоставлении рапортов и цифровизации данных о состоянии здоровья: из них около 20% являются офицерами, а 15% сержанты.

"В 2024 году Минобороны отменило 16 журналов и бумажных книг учета. Впереди — переход на 100% в диджитал документооборот", — написал Умеров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине приостановили мобилизацию одной из категорий мужчин. Речь идет о людях в возрасте от 18 до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными к службе.