Україна посилить мобілізацію для контрнаступу? У США зробили прогноз щодо війни на 2025 рік

Україна може опинитися в особливо плачевному становищі, якщо переможе колишній президент Дональд Трамп

Україна може розпочати контрнаступ у 2025 році. Для цього країна має посилити мобілізацію, а Захід надати більше озброєння.

Тільки за таких умов ЗСУ зможуть стримувати ворога та протистояти йому. Таку думку висловив старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут у своїй колонці The Washington Post.

"Попереду на нас чекають важкі місяці, поки Україна щосили намагається утримати свої лінії фронту і відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід має показати, що не здригнеться у своїй підтримці", — зазначив автор.

Бут наголосив, що на тлі важкої боротьби на фронті Україна змушена боротися і з можливим скороченням іноземної підтримки.

"Конгресу знадобилися місяці затримки, щоб схвалити пакет допомоги у розмірі 61 мільярда доларів для України у квітні. Ці гроші закінчаться до кінця року, і немає жодних гарантій, що Конгрес схвалить ще один великий пакет. ", — пояснив він.

У статті WP йдеться про те, що Україна може опинитися в особливо плачевному становищі, якщо переможе колишній президент Дональд Трамп. Автор вважає, що Джо Байден має надати Зеленському дозвіл на використання західних систем озброєння для поразки військових цілей у глибині РФ. При цьому в матеріалі згадуються раніше надані Києву ракети ATACMS американського виробництва.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у США назвали головного посередника для переговорів України з РФ.