Запрет на "бусификацию" мужчин 50+: что не так с мобилизационной директивой Сухопутных войск

Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению — так ли это?

Нардеп Алексей Гончаренко заявил о том, что командование Сухопутных войск ВСУ издало директиву, которая предусматривает мобилизацию мужчин в возрасте 50−60 лет только по отдельному мобилизационному распоряжению. Он предложил мужчинам старше 50-ти, при попытке "бусификации" указывать сотрудникам ТЦК на существование Мобилизационной директивы Командования Сухопутных Войск 116/2/1/21409 от 19 сентября, которая прямо запрещает такое поведение.

Однако его слова столкнулись с серьезной преградой. Дело в том, что эта директива — документ, которого нет в открытом доступе. Поэтому напрямую апеллировать его нормами рядовому мужчине, старше 50 лет, просто нет возможности.

"Телеграф" обратился к собственным источникам, знакомым с этой темой, и узнал некоторые интересные детали. Как оказалось, далеко не все ТЦК получили данную директиву, а в тех, где получили — еще не все сотрудники были с ней ознакомлены.

При этом, как рассказали изданию в ТЦК, запрет на мобилизацию до 25 лет неофициально уже давно существует. Мобилизовать граждан возраста 50+ также негласно запрещают уже некоторое время.

Стоит напомнить, что 16 сентября комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал законопроект № 11379-д, который предусматривает запрет мобилизации ограниченно годных до 25 лет, поскольку директива не отменяет потребность в соответствующем законе. Тем более, что такие нормы должны быть закреплены законодательно.

Директива же означает, что Командование сухопутных войск пока приказало не призывать мужчин до 25 лет и после 50. Однако в любое время КСВ может отменить ее. Но если это произойдет на законодательном уровне, то это уже не будет решение КСВ, Генштаба или еще кого-то.

Предыстория

23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Командование Сухопутных войск ВСУ издало директиву, которая предусматривает мобилизацию мужчин в возрасте 50−60 лет только по отдельному мобилизационному распоряжению.

"То есть мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению. Знайте свои права. И можете ссылаться на эту директиву", — сказал он.

Гончаренко также заявлял, что эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сентябре текущего года стало известно, что еще одна категория украинцев получила право на отсрочку от мобилизации.