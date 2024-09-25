Все в воде и сорняках: в Чернигове фортификационная "зрада" на миллионы, власти обвиняют друг друга (фото)

Состояние фортификаций, судя по фото, удручающее

В Чернигове разгорелся скандал из-за качества фортификационных сооружений в области, которые были возведены за счет городского бюджета. Их состояние поражает, а местные власти обвиняют друг друга.

Фотографии некачественных фортификаций опубликовало местное издание "Час Черниговский". На них можно увидеть, что часть из них заросли сорняком, были затоплены и саморазрушились. В этом же материале журналисты утверждали, что на строительство потратили 110 миллионов из городского бюджета, а работы выполняло подконтрольное экс-мэру города Владиславу Атрошенко "УТБ"-инжиниринг.

На публикацию отреагировал глава ГВА, полковник ВСУ Дмитрий Брижинский, подтвердив соответствующую информацию о состоянии сооружений, а позже опубликовав и свои фото. Он сообщил, что состоялась проверка состояния этих фортификаций, и то, что он увидел, его как военного "шокировало".

"Обратился в Совет обороны области с ходатайством рассмотреть результаты проверки фортификации на одном из очередных заседаний. От себя скажу, что во время проверок и выездов на локации некоторые вещи меня как военного шокировали. Речь и о качестве материалов и о том, как эти работы выполнили. Ведь за строительство фортификации уплатили из бюджета города", — подчеркнул он.

На пост Брижинского отреагировал и.о. мэра Чернигова, секретарь городского совета Александр Ломако, подтвердив, что данные фортификации действаительно были построены в 22 и 23-м годах местным управлением ЖКХ по инициативе Атрошенко. При этом, отметил Ломако, результаты строительства высоко оценили военные, а позже и сам Брижинский, который осмотрел их и дал поручение еще сильнее их улучшить.

"К сожалению, на прошлой неделе мы увидели результат этого усовершенствования на фото в некоторых пабликах. Не считаю, что этот вопрос стоит обсуждать публично, но, если его уже поднял начальник МВА, то подчеркну — Совет обороны области должен рассмотреть не только вопросы сооружений, но и соответствия занимаемой должности Брижинского, который взялся "совершенствовать" оборонные сооружения, качество сооружения которых получила высокую оценку", — заявил Ломако.

Также Ломако обвинил Брижинского в том, что за "более полутора лет в должности" тот якобы "вместо фортификаций и защиты города, занимался вопросами совершенствования собственного благосостояния и благосостояния своей администрации".

"Выделением земли, выписыванием шокирующих премий, штатным расписанием; захватом бюджета города; остановкой общественного транспорта и т.д. То есть чем угодно, кроме непосредственно вопросов безопасности и обороны",- утверждает он.

Ломако резюмирует, что если состояние фортификаций действительно такое, как об этом говорит Брижинский, то ситуацией должны заняться правоохранители "ведь эти "совершенствования" имеют прямые признаки диверсии. Как следствие, этот чиновник должен быть уволен и понести ответственность согласно Уголовному кодексу Украины".

В свою очередь, как пишет "Час Черниговский", пост и.о мера вызвал резонанс в сети, на который, в частности отреагировал активист и депутат местных советов многих созывов Руслан Волощук заявил, что действительно качественные сооружения за год якобы не могли прийти к такому упадку.

"Видно, что автор этого текста никогда не служил в армии, потому что если сооружались оборонные сооружения согласно требованиям строительных нормативов и стандартов, то за год постройки не могли прийти к такому упадку. А это значит, что строительство оборонных сооружений подрядными организациями велось с грубым нарушением строительных норм и стандартов", — цитирует издание Волощука.

Однако в это же время руководитель управления ЖКХ Ярослав Куц на очередной совещании заявил, что напротив, в строительстве построек все идет по плану и исключительно под военным контролем.

"Все эти работы происходили исключительно по заказу и под контролем военных. Что, где копать, сколько техники – на каждой бумаге есть подпись военных. И по каждому построенному объекту есть акт, в котором указано, что замечаний нет", — сказал он.

Напомним, ранее мыписали о том, что сети разгоняют информацию о якобы недобросовестности "Грузинского легиона", воюющего вместе с украинскими силами против российских войск.