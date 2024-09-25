"Должны сохранить людей": Братчук сделал тревожное заявление о ситуации под Угледаром

Основная задача сейчас – сохранить личный состав и ресурс наших бригад, подчеркнул он

Россияне наступают на Угледар по трем направлениям. Для сохранения жизни украинских защитников, вероятно, оттуда придется вывести наши подразделения.

Украинские защитники ведут стратегическую оборонную операцию. У нее две основные задачи — максимальное "стачивание" вражеских сил и самое главное — сохранение жизней наших подразделений, заявил спикер УГА "Юг" Сергей Братчук в эфире "Утро.LIVE".

Он подчеркнул, что основная задача сейчас – сохранить личный состав и ресурс бригад. В районе Угледара россияне накопили решающее количество техники и людей.

"Для того чтобы сохранить людей — надо будет отходить. Временная потеря территорий не компенсирует жизнь и здоровье наших парней", — отметил Братчук.

Спикер УГА "Юг" акцентировал, что это будет не отступление, а именно отход. Это поможет в подготовке стратегической наступательной операции Украины. Братчук подчеркнул, что она "обязательно будет".

"Мы должны сохранить людей, нам еще готовиться к стратегической операции, которая обязательно будет", — резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", аналитики Института изучения войны (ISW) оценили, что будет означать вероятный захват Угледара россиянами. По их оценкам, это вряд ли даст врагу какое-нибудь оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части Донецкой области.