Кремль готовит свой ответ на возможное разрешение Украине бить по РФ: при чем здесь йеменские боевики

Россияне называют эти ракеты высокоточным оружием

Россия, которая получает ракеты для войны в Украине из КНДР, Ирана и не только, может поставлять йеменским повстанцам-хуситам противокорабельные ракеты при посредничестве Ирана. Между Москвой и хуситами уже некоторое время ведутся переговоры по этому поводу.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылающееся на собственные источники. По данным издания, речь идет о возможной поставке ракет "Яхонт" (P-800 "Оникс"). Эти ракеты способны точно поражать цели на расстоянии до 300 км. Если поставки пройдут, это может существенно усилить боевой потенциал хуситов и увеличить угрозу коммерческому судоходству в Красном море.

По данным Reuters, представители России и хуситов уже, по меньшей мере, дважды встречались в Тегеране в этом году. Ожидается, что в ближайшее время состоятся новые встречи для обсуждения деталей возможной поставки десятков ракет.

Стоит отметить, что с ноября прошлого года хуститы не раз атаковали корабли в Красном море, используя беспилотники и ракеты. Эти атаки привели к потоплению не менее двух судов и захвату еще одного. В результате была нарушена мировая морская торговля, а судоходные компании были вынуждены менять маршруты.

В ответ на действия хуситов США и Великобритания нанесли удары по их позициям. Однако эти меры не смогли полностью остановить атаку группировки на суда в Красном море.

Эксперты считают, что передача ракет "Яхонт" хуситам может стать "сменой правил игры" для региональной безопасности. Эти ракеты являются одной из самых совершенных в мире противокорабельных систем. Они способны скользить по поверхности моря на скорости, что вдвое превышает скорость звука. Это делает их трудными для обнаружения и перехвата.

Высокопоставленный американский чиновник, имя которого журналисты не называют, назвал возможные поставки ракет "очень тревожными". По его словам, это может подорвать международные усилия по обеспечению свободы судоходства и стабильности в Красном море и Ближнем Востоке.

Следует отметить, что ни миссия Ирана в ООН, ни Министерство обороны России не прокомментировали эту информацию. Официальный представитель хуситов Мохаммед Абдель-Салам заявил, что ему ничего не известно о таких переговорах.

Эксперты связывают возможное решение России вооружить хуситов с ситуацией в Украине. В частности, это может быть реакцией на потенциальное решение западных государств позволить Украине наносить удары по территории России оружием дальнего радиуса действия.

Поэтому затревожились не только США и их союзники, но и региональные партнеры, в частности Саудовская Аравия. По информации Reuters, саудовские официальные лица выразили свое недовольство непосредственно российской стороне.

Эксперты отмечают, что для успешной передачи и применения ракет "Яхонт" хуситам понадобится техническая помощь России, а также обучение военных. Кроме того, возникает вопрос, как доставить и привести в действие эти ракеты тайно.

Технические характеристики ракет "Оникс" или "Яхонт"

Ракета Оникс

П-800 Оникс — это универсальная сверхзвуковая противокорабельная ракета средней дальности, разработанная в СССР в конце 1970-х годов. На международном рынке эта ракета известна под экспортным названием "Яхонт". Ракета предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группами, отдельными кораблями и наземной инфраструктурой в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Основные характеристики:

Длина:

корабельный вариант: 8-8,6м;

авиационный вариант: 6,1м.

Технические параметры:

диаметр: 0,67м;

стартовая масса: 3000 кг;

максимальная скорость: 2,6 Маха (около 3182 км/ч).

Боевые возможности:

дальность полета: до 300 км;

система наведения: инерциальная + активно-пассивная радиолокационная ГСН;

масса боевой части: 200–300 кг.

Ракета "Оникс" отличается своей универсальностью и может запускаться с разных платформ, включая надводные корабли, подводные лодки и береговые комплексы. Ее сверхзвуковая скорость на всех участках полета и высокая устойчивость к радиоэлектронному противодействию делают ее сложной целью систем противоракетной обороны.

Модификации и применение:

Модификации:

"Оникс-М": увеличенная дальность до 800 км, повышенная точность;

"Яхонт-А": авиационный вариант

Ракеты "Оникс" применялись во время войны в Сирии в 2016 году. Ими поразили цель на суше. Также Россия этими ракетами обстреливала Одесскую область с начала полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал также о том, что спецназ ГУР добрался до Сирии. Он атаковал русскую базу. На ней неподалеку от сирийского Алеппо россияне производили и тестировали ударные дроны.