Собирал "дань" с бизнесменов: во Львове на взятке задержали руководителя из Минюста

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы

СБУ и ГБР провели совместную операцию и задержали во Львове руководителя одного из межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины. Чиновник обложил "данью" бизнесменов, которые вели хозяйственную деятельность на территории одного из исправительных учреждении западного региона.

Фигурант был задержан во время получения очередной взятки в размере 2 тысяч долларов США. Подробнее о резонансном деле рассказали в пресс-службе СБУ.

Известно, что руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста был задержан во Львове.

По данным следствия, чиновник требовал взятки с предпринимателей, которые хотели вести хозяйственную деятельность в исправительных учреждениях западного региона Украины.

За получение "мзды" он обещал не вставлять им палки в колеса и не препятствовать ведению бизнеса.

Установлено, что чиновник обложил "данью" компанию, которая занималась обработкой древесины на территории одной из исправительных колоний.

Фигурант специально затягивал процесс заключения официальных договоров, а оплату от бизнесменов получал наличными.

"Он фактически обложил "данью" каждый кубометр древесины, которую частные подрядчики обрабатывали на территории этой колонии. Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность фигуранта и задержали его "на горячем" во время получения им нового "транша" неправомерной выгоды в более чем 2 тысяч евро", — говорится в сообщении.

Чиновника задержали и сообщили ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование. Правоохранители продолжают устанавливать и привлекать к ответственности всех лиц, причастных к коррупции в пенитенциарном учреждении.

Ранее Телеграф" рассказывал о том, что во Львове Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух молодых людей, которые работали на ФСБ. Задержанные — это двое местных жителей 17 и 18 лет.