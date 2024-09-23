Депутат переправлял уклонистов за границу: его задержали на Закарпатье (фото)

Официально об этом пока не сообщалось

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Раховского горсовета. Он якобы причастен к организации нелегальной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. По его информации, речь идет о депутате Владиславе Пруцкове.

Стоит отметить, что СБУ пока не сообщала об этом задержании. Поэтому информация Глаголы нуждается в официальном подтверждении.

По данным журналиста, за 4,5 тысячи долларов депутат якобы помогал военнообязанным избежать мобилизации, предлагая им нелегальное пересечение границы в одну из стран ЕС. Глагола отмечает, что для осуществления этой схемы он привлек местных жителей, хорошо знавших пограничные территории и выполнявших роль проводников.

"Сотрудники СБУ задержали депутата во время получения средств за очередной "трансфер". Продолжается расследование для установления всех причастных", – написал он.

По данным местных СМИ, Владислав Пруцков был избран в Раховский горсовет от партии "Слуга народа". На официальном сайте горсовета указано, что человек с таким именем действительно является депутатом.

Напомним, СБУ и ГБР провели совместную операцию и задержали во Львове руководителя одного из межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины. Чиновник обложил "данью" бизнесменов, которые вели хозяйственную деятельность в одном из исправительных учреждений западного региона.