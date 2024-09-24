Нардепа Дмитрука "задержали" в Лондоне: что говорят правоохранители о заявлении СМИ

Нардеп уже заявил о политическом преследовании

Народного депутата Артема Дмитрука не задерживали в Лондоне. Ранее он сбежал из Украины и смог попасть в Великобританию через Молдову и Италию.

Об этом сообщили источники "Телеграфа" в правоохранительных органах. По их словам, сообщения, которые были распространены в некоторых СМИ являются "вбросом пророссийских сил".

"Информация не соответствует действительности", — сказали источники.

Сам нардеп в свою очередь отметил, что его все же задержали и суд против него состоялся.

Накануне британское издание Independent сообщило, что Дмитрук якобы должен явится в суд, чтобы оспорить запрос на экстрадицию.

"Сейчас против меня и моей семьи, против меня самого идет политическое преследование за мои политические взгляды и поддержку УПЦ (МП, — ред.)", — рассказал парламентарий.

Также сообщается, что во вторник Дмитрук намерен выступить в Вестминстерском магистратском суде, где заявит о том, что он является "жертвой репрессий" из-за поддержки церкви.

Стоит отметить, что сам Дмитрук вечером 24 сентября обнародовал фото с сыном в автомобиле.

"Был тяжелый день", — кратко подписал фото он.

Как известно, 25 августа в Офисе генпрокурора сообщили об объявлении подозрения Дмитруку по делам об избиении военнослужащего в Киеве и избиении полицейского в Одессе. Сам он после этого заявил, что "власти продолжают охоту на несогласных с режимом".