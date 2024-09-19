НАБУ проводит обыск у известного одесского политика: что известно

Обыски производятся у слуги народа

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в помещении известного одесского политика Вадима Гороховского. Обыски связывают с делом председателя Одесского областного совета.

Григория Диденко, напомним, подозревают в незаконном обогащении. О событии сообщает местное издание "Думская".

В НАБУ пока не сообщают детали. Стоит отметить, что недавно обыски также прошли у самого Диденко и его советницы Лилии Томашевской. Следствие подозревает председателя областного совета в незаконном обогащении на сумму более 17 миллионов гривен. В контексте этого дела Мороховского упоминают как партнера Диденко.

Кто такой Вадим Мороховский

Вадим Мороховский

Вадим Мороховский известен в Одессе не только своей политической деятельностью, но и активным участием в культурных инициативах города. В частности, он выступил с предложением по установке памятника Леси Украинке в Одессе. В ходе презентации этого проекта Мороховский заявил о готовности лично профинансировать часть расходов на разработку и установку монумента.

У Вадима Мороховского есть звание Заслуженного экономиста Украины. Он получил образование в Одесском государственном институте народного хозяйства, окончив в 1993 году специальность "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности".

Свою карьеру Мороховский начал в банковской сфере. С 1991 по 1995 год он работал в "Норд Банке". Следующие 16 лет, с 1995 по 2011 год, его профессиональная деятельность была связана с банком "Южный", где в течение 12 лет он занимал должность Председателя правления.

В октябре 2020 года Вадим Мороховский был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Слуга народа". В настоящее время он возглавляет фракцию этой политической силы в городском совете.

Ранее "Телеграф" писал, что к и.о. мэра Чернигова ворвались с автоматами. Он прокомментировал обыски в своем кабинете, назвав их "политическим давлением".