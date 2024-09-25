Ударам России по АЭС можно противодействовать: у Зеленского назвали рецепт

Есть три шага по предотвращению ударов

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сделал тревожное заявление о намерениях России атаковать три украинских атомных электростанции. По его словам, украинская разведка получила информацию о подготовке Россией возможных ударов по АЭС.

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, в интервью YouTube-каналу РБК рассказал, как можно противодействовать возможным атакам России по украинских АЭС. Первоочередной задачей, по мнению Подоляка, является обеспечение максимальной публичности информации о намерениях России. Это позволит юридически зафиксировать состав преступления, которое РФ планирует совершить. Таким образом, у международного сообщества будут документальные основания для дальнейших действий против агрессора.

Вторым важным шагом является усиление противовоздушной обороны Украины. Подоляк отметил необходимость значительного увеличения поставок противоракетных систем, в том числе комплексов NASAMS и других. Это позволит более эффективно защищать критическую инфраструктуру, включая атомные электростанции.

Третье направление предполагает активизацию дипломатических усилий. В частности, Подоляк говорит о важности давления через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие организации, оказывающие влияние на рынок ядерных технологий. Особое внимание советник уделил роли таких стран, как Индия и Китай, обладающие дипломатическими рычагами влияния на Россию.

Эти страны могут сыграть ключевую роль в сдерживании геноцидных побуждений Российской Федерации. Он призвал к дополнительному давлению через дипломатические каналы на государства, способные повлиять на позицию Москвы в рамках доктрины глобального ядерного сдерживания.

Однако советник Офиса президента отметил, что самым эффективным способом остановить Россию остается принуждение и сила. По его словам, только жесткие и решительные действия могут вынудить агрессора отказаться от своих планов.

Ранее "Телеграф" писал, что эксминистр рассказал, чем грозят удары РФ по украинским АЭС. Россияне могут ударить по подстанциям на АЭС. Эти объекты находятся вдали от электростанций, но отвечают за то, что электричество попадает в сеть.