"У нас есть доказательства": Зеленский сделал тревожное заявление насчет возможных ударов по АЭС

Это уже не первое предупреждение президента

Российские войска хотят атаковать украинские атомные электростанции. Потенциальной целью могут стать три АЭС.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия снова пытается разрушить украинскую энергетику.

"На этот раз они более циничны. Они хотят атаковать три наших атомных электростанции. У нас есть эта информация и доказательства", — сказал глава Украинского государства.

По его словам, если Россия готова так далеко зайти, это значит, что для Москвы не существует ничего ценного. Зеленский подчеркнул, что этот цинизм России продолжится, "если им это позволить".

Напомним, 21 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что россияне готовятся бить по распределительным устройствам на атомных электростанциях и подстанциях передачи. По его словам, последствия такой атаки могут оказаться непредсказуемыми для всего мира.

Зеленский ранее сообщил, что РФ начала использовать китайские спутники для фотографирования украинских АЭС. По его мнению, это может свидетельствовать о подготовке к возможным ударам по ним.