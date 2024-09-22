"Очень плохо": сколько часов не будет света, если Россия выключит нам АЭС

Это будет очень негативный сценарий

При отключении АЭС от энергосистемы в Украине могут ввести аварийные режимы. Свет в домах горожан в таком случае будет всего 4-5 часов в сутки.

Об этом сказал эксперт по энергетике Сергей Дяченко в эфире "Эспрессо". По его словам, это очень негативный сценарий.

"Если наши АЭС придется отключить от энергосистемы, то у нас будут аварийные режимы работы. В частности, электроснабжение будет по 4-5 часов в сутки. Вот это правда будет очень плохо, — сказал Дяченко.

Также он подчеркнул, что украинские энергетики быстро восстанавливают распределительную систему, подвергающуюся атакам со стороны России. Дяченко напомнил, как после одного из последних обстрелов энергосистема пришла в норму через три недели.

"Также созданы существенные запасы электроэнергии и быстро специалисты чинят уничтоженные распределительные станции. К примеру, во время последнего обстрела. Через три недели наша энергосистема заработала в нормальном режиме и мы идем почти без отключений света", — подытожил эксперт.

В случае, если удастся избежать дополнительных разрушений, зима может пройти в относительно нормальных условиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Елизавета Ясько считает, что украинцам следует готовиться к многочасовым отключениям света этой зимой.