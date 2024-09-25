Ударам Росії по АЕС можна протидіяти: у Зеленського назвали рецепт

Є три кроки з запобігання ударам

Президент України Володимир Зеленський нещодавно зробив тривожну заяву про наміри Росії атакувати три українські атомні електростанції. За його словами, українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією можливих ударів по АЕС.

Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, в інтерв'ю YouTube-каналу РБК розповів, як можна протидіяти можливим атакам Росії на українські АЕС. Першочерговим завданням, на думку Подоляка, є забезпечення максимальної публічності інформації про наміри Росії. Це дозволить юридично зафіксувати склад злочину, який РФ планує вчинити. Таким чином, міжнародна спільнота матиме документальні підстави для подальших дій проти агресора.

Другим важливим кроком є посилення протиповітряної оборони України. Подоляк наголосив на необхідності значного збільшення постачання протиракетних систем, зокрема комплексів NASAMS та інших. Це дасть змогу ефективніше захищати критичну інфраструктуру, включаючи атомні електростанції.

Третій напрямок передбачає активізацію дипломатичних зусиль. Зокрема, Подоляк говорить про важливість тиску через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та інші організації, які мають вплив на ринок ядерних технологій. Особливу увагу радник приділив ролі таких країн як Індія та Китай, які володіють дипломатичними важелями впливу на Росію.

Ці країни можуть відіграти ключову роль у стримуванні геноцидних намірів Російської Федерації. Він закликав до додаткового тиску через дипломатичні канали на держави, які здатні вплинути на позицію Москви в рамках доктрини глобального ядерного стримування.

Проте радник Офісу президента зазначив, що найефективнішим способом зупинити Росію залишається примус і сила. За його словами, лише жорсткі та рішучі дії можуть змусити агресора відмовитися від своїх планів.

Раніше "Телеграф" писав, що ексміністр розповів, чим загрожують удари РФ українськими АЕС. Росіяни можуть ударити по підстанціях на АЕС. Ці об’єкти знаходяться на відстані від електростанцій, але відповідають за те, що електрика потрапляє до мережі.