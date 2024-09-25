Россияне готовятся к наступлению еще на одном направлении. Какая там ситуация сейчас (карта)

Россияне получили 25 багов для штурмовых групп

Украинские военные сообщают о возможной подготовке россиян к штурмам в Запорожье. Противник подтягивает резервы и изменяет тактику ведения боевых действий.

Враг может активизировать боевые действия в Запорожском направлении в ближайшее время. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Бунятов говорит: "У россиян есть определенные сроки для каждой операции. Мы узнаем об этом от информаторов, пленных и других источников. Благодаря этому можем предусматривать, где будут самые активные бои". По его словам, после боев за Угледар можно ожидать активных действий на Покровском и Кураховском направлениях, а затем на Запорожском.

Угледар, Кураховское и Покровское направления

Это в эфире "Эспрессо" подтвердил и спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин. По его словам, украинская разведка заметила, что враг готовится к возможным наземным штурмам. На Ореховском и Гуляйпольском направлениях наблюдается наращивание сил врага — собираются резервы, прибывает личный состав.

Ореховское и Гуляйпольское направления

Особое внимание привлекает информация о получении российскими войсками 25 багги – легких автомобилей высокой проходимости. "Это говорит о том, что готовятся штурмовые действия, которые могут начаться со дня на день", — отмечает Владислав Волошин.

Баги и мотоциклы позволяют быстро передвигаться по бездорожью, преодолевать минные поля и быстро доставлять штурмовые группы в украинские позиции. Это может существенно ускорить темп наступательных действий противника.

В последние дни россияне начали применять новую тактику ударов по Запорожью. Они используют управляемые авиационные бомбы (КАБы), способные достигать центра города. Ранее такие бомбы применялись только по населенным пунктам ближе к линии фронта – Орехово, Гуляйполе, Камышевахе.

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин объясняет: "Враг внес изменения в конструкцию авиационных бомб, что позволяет бомбить на большем расстоянии от линии боевого столкновения. Теперь эти бомбы попадают прямо в центр города Запорожья".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему российские бомбы долетели до Запорожья. Россияне модернизировали свои авиабомбы.