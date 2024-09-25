Росіяни готуються до наступу на ще одному напрямку. Яка там ситуація зараз (карта)

Росіяни отримали 25 багі для штурмових груп

Українські військові повідомляють про можливу підготовку росіян до штурмів на Запоріжжі. Противник підтягує резерви та змінює тактику ведення бойових дій.

Ворог може активізувати бойові дії на Запорізькому напрямку найближчим часом. Про це у своєму телеграм-каналі розповів український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Бунятов каже: "У росіян є певні строки для кожної операції. Ми дізнаємося про це від інформаторів, полонених та з інших джерел. Завдяки цьому можемо передбачати, де будуть найактивніші бої". За його словами, після боїв за Вугледар можна очікувати активних дій на Покровському та Курахівському напрямках, а потім — на Запорізькому.

Вугледар, Курахівський та Покровський напрямки

Це в етері "Еспресо" підтвердив і речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. За його словами, українська розвідка помітила, що ворог готується до можливих наземних штурмів. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках спостерігається нарощування сил ворога — збираються резерви, прибуває особовий склад.

Оріхівський та Гуляйпільський напрямки

Особливу увагу привертає інформація про отримання російськими військами 25 багі — легких автомобілів високої прохідності. "Це свідчить про те, що готуються штурмові дії, які можуть розпочатися з дня на день", — наголошує Владислав Волошин.

Багі та мотоцикли дозволяють швидко пересуватися по бездоріжжю, долати мінні поля та швидко доставляти штурмові групи до українських позицій. Це може значно прискорити темп наступальних дій противника.

Останніми днями росіяни почали застосовувати нову тактику ударів по Запоріжжю. Вони використовують керовані авіаційні бомби (КАБи), які здатні досягати центру міста. Раніше такі бомби застосовувалися лише по населених пунктах ближче до лінії фронту — Оріхове, Гуляйполе, Комишуваха.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин пояснює: "Ворог вніс зміни в конструкцію авіаційних бомб, що дозволяє бомбардувати на більшій відстані від лінії бойового зіткнення. Тепер ці бомби влучають прямо в середмістя Запоріжжя".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому російські бомби долетіли до Запоріжжя. Росіяни модернізували свої авіабомби.