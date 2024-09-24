ВСУ отступают в Угледаре: где теперь может оказаться линия столкновения и какие сценарии (карта)

Россияне продолжают давить на Силы обороны

Украинские военные могли начать отступать из города Угледар Волновахского района Донецкой области. В последнее время россияне его окружили сразу с трех сторон.

Аналитик Forbes Дэвид Акс сообщает, что 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев могла начать постепенное отступление от Угледара на более защищенные позиции. Утром 25 сентября российские войска обстреливали и штурмовали город. Данный штурм мог оказаться "успешным" для армии РФ.

"Очевидно, что ситуация в Угледаре критическая, и мы, вероятно, являемся свидетелями финальных этапов его обороны. Я могу лишь надеяться, что были отданы правильные приказы, которые ставят жизнь солдат выше любого желания удержать позицию", — заявил аналитик украинской группы Frontelligence Insight.

Возможно расположение линии обороны и трасса Угледар — Богоявленка

Можно предположить, что после этого Силы обороны Украины займут оборону севернее города. Подобный сценарий уже озвучивали военные эксперты. Вероятная линия обороны может проходить в районе населенных пунктов Новоукраинка, Богоявленка, Катериновка и Антоновка. Однако сейчас это точно неизвестно.

Стоит отметить, что от Угледара до Богоявленки есть одна автомобильная дорога. Далее она ведет в направлении Курахово. Поэтому военные, вероятно, будут держаться этого важного логистического пути.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", автор Telegram-канала "Офицер✙" отметил, что по отношению к Угледару, к сожалению, был потерян тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию вокруг города. По его словам, особенно это касалось флангов.

В свою очередь автор Telegram-канала "Говорят Снайпер", командир отделения батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов ранее сообщал, что россияне имеют постепенные продвижения с запада от Угледара до дороги Богоявленка — Угледар. Он тогда подчеркнул, что в случае перерезки дороги, перспектива на оборону города "растает на глазах до того, как они протиснут клещи по направлению к Водяному".

В то же время военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожны в эфире "Радио Свобода" пояснил, что ситуация, подобная той, что сейчас вокруг Угледара, много раз складывалась и вокруг Бахмута. Потому сейчас рано говорить об оставлении города.

Также он подчеркнул, что необходимо быть готовыми к такому сценарию, в котором ВСУ могут отойти от Селидово, Торецка и Угледара.

"Потому что враг нас превосходит в количестве личного состава, в использовании авиации, в артиллерии. Но мы все же находимся в обороне. То есть, той стороне, которая обороняется, — ей немножко легче, чем той, которая атакует. Последняя несет гораздо больше потерь, и так далее", — сказал он.

Напомним, ранее военный эксперт Иван Ступака рассказал "Телеграфу", что ситуация вокруг Угледара была крайне критична. Украинских военных россияне оцепили сразу с трех сторон — с юга, запада и востока. В лучшем случае, они могли удерживать город до одного месяца.