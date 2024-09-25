Пытаются окружить ВСУ: что будет, если Россия захватит Угледар (карта)

Угледар не является особенно важным логистическим узлом

Российские войска достигли окрестностей Угледара в Донецкой области, где сейчас тяжелая ситуация. Однако даже потенциальній захват города вряд ли даст им какое-либо оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части области.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что россияне продвинулись в восточной части Угледара до улицы Десантников, 12.

Войска РФ также пытаются наступать на северо-восточный фланг Угледара через Водяное и юго-западный фланг через Пречистовку, вероятно, таким образом пытаясь окружить украинскую группировку в Угледаре и заставить ее отойти.

Отмечается, что российским военным, возможно, удастся захватить весь Угледар, но то, насколько быстро или легко они смогут это сделать, вероятно, будет частично зависеть от принятия решений украинцами. Если ВСУ решат защищать Угледар, то россиянам может быть тяжело бороться за этот город, ведь украинские военные укрепляли его в течение двух лет.

"Однако потенциальный захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области. Угледар не является особенно важным логистическим узлом — российские войска уже контролируют большинство основных дорог, проходящих в Угледар (дорогу T0509 Угледар-Пречистовка, дорогу C050524 Павловка-Угледар и дорогу T0524 Угледар-Марьинка)", — говорится в материале.

Потенциальный захват Угледара также необязательно обеспечит российским силам выгодную позицию для начала дальнейших наступательных операций в других частях западной Донецкой области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Россия может захватить Угледар и Покровск. Военные рассказали о новой тактике российских войск.