Есть два самых действенных средства: авиаэксперт рассказал, как Украина может бороться с КАБами РФ

Основное преимущество российских КАБов – это их количество

Российские КАБы (корректируемые авиабомбы) уже достают до еще одного областного центра — Запорожья. Однако противодействовать этому разрушительному оружию все же можно.

Об этом в комментарии телеканалу "Мы Украина" рассказал эксперт по авиации Анатолий Храпчинский. Он объяснил, что основное преимущество российских КАБов – это их количество. Они малоточны, по ним работают средства РЭБ, что уменьшает их точность, но РФ применяет их по густонаселенным пунктам и гражданским зданиям.

"Мы видим эти последствия по Запорожью и Харьковщине", — отметил он.

По его убеждению, самым действенным средством от российских КАБ является уничтожение их носителей и производств.

"Поэтому я говорю, что нужно увеличивать радиус применения западного оружия до 1000 км", — говорит он.

Напомним, ранее "Телеграф" пообщался с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко на тему угрозы КАБов. Все подробности читайте в материале: "Рецепт противодействия КАБам существует": эксперт объяснил, как уберечь города от авиационных атак РФ".

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне атаковали многоэтажку в Харькове КАБами.