Сенатору США дзвонив фейковий "Кулеба": питав про ракети і не тільки, — NYT

Кардін прокоментував те, що сталося

Невідома людина, яка видала себе за ексглаву українського МЗС Дмитра Кулебу, зателефонувала сенатору від штату Меріленд, голові Комітету із закордонних справ Бенджаміну Кардіну через Zoom-зв’язок. Співрозмовник поводився "нетипово" і розпитував про дозвіл на удари по РФ ракетами дальнього радіусу дії.

Про це пише видання The New York Times. Автор статті посилається на лист від служби безпеки Сенату та двох анонімних посадових осіб.

У статті йдеться, що Кардін 19 вересня отримав електронного листа від нібито "Дмитао Кулеби" з проханням з’єднатися з ним через Zoom. Відеодзвінок відбувся, а співрозмовник американського чиновника "виглядав і говорив як Кулеба".

Однак у Кардіна виникли підозри, коли український дипломат почав ставити "політично вмотивовані питання у зв’язку з майбутніми виборами". Зокрема, як зазначили у листі, він цікавився думкою сенатора щодо далекобійних ударів по території Росії. Кардін завершив розмову і повідомив владу Держдепартаменту про те, що сталося.

Коментуючи подію, він зазначив: "В останні дні зловмисник обманним шляхом намагався поспілкуватися зі мною, видаючи себе за відому особистість". При цьому американський чиновник не сказав, що ця людина представилася Кулебою. Кардін також жодного разу не згадав про Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що кількість противників США, що зростає, на чолі з Росією намагаються вплинути на президентські вибори 2024 року. Діятимуть за допомогою найманих комерційних фірм та використання генеративного штучного інтелекту.