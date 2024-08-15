Почему Камала Харрис может стать угрозой для Украины: The Telegraph объяснили причины

У Харрис есть шансы выиграть выборы, поскольку сейчас она побеждает в шести из семи штатов, которые считаются ключевыми для результатов

Вице-президент Камала Харрис может стать угрозой для Украины, если победит на президентских выборах в США, пишут некоторые западные СМИ. Причины тому – у Харрис непростые отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским, к тому же она не вовлечена во внешнюю политику США в отношении Украины.

В частности, об этом пишет издание The Telegraph. Газета напоминает, что у Харрис есть шансы выиграть выборы, поскольку сейчас она побеждает в шести из семи штатов, которые считаются ключевыми для результатов выборов. Однако ее отношения с президентом Зеленским хорошими назвать сложно.

"Харрис и Зеленский имели напряженные стратегические разногласия на Мюнхенской конференции по безопасности относительно того, как удержать Россию от втягивания Европы в новую холодную войну – ту, которая все еще длится более двух лет. Алексей Резников, тогдашний министр обороны Украины, напомнил, что Харрис отвергла просьбу Зеленского о превентивных санкциях против России в надежде, что это может предотвратить вторжение", – говорится в материале.

Кроме того, вице-президент США иначе ведет политику, чем Джозеф Байден. Наладить отношения с Зеленским она не смогла, хотя возможности были.

"По сути, Камала Харрис похожа на Джо Байдена – она либеральный интернационалист, поддерживающий глобальные коалиции, мощный НАТО и сильную Европу. Но по своему дипломатическому стилю они не могут быть более разными. Удивительно, но учитывая все внимание к физическим проблемам Байдена, он был намного более энергичным и уверенным в Украине, чем Харрис. Она упустила несколько возможностей, чтобы наладить приличные отношения с Зеленским, и ее неуверенное решение кризиса не предвещает ничего хорошего, если она выиграет президентство", – сказал изданию бывший помощник Байдена на условиях анонимности.

Газета также отмечает, что Харрис не была глубоко вовлечена во внешнюю политику США по отношению к Украине с начала российского вторжения в 2022 году, что вызывает закономерные вопросы ее компетентности. К тому же политика Харрис по вопросу Украины может измениться из-за внутренних политических вызовов, которые, безусловно, предстанут перед ней во время президентства – например, если республиканцы возьмут под контроль Конгресс.

Ранее "Телеграф" писал, что за пост президента США Трамп будет бороться с Камалой Харрис. Очевидно, республиканцу будет нелегко. Харрис использует его методы против него и команды, и делает это довольно успешно. Кстати, мы уже рассказывали, кто такая Камала Гаррис, что говорит об Украине и какие у нее есть шансы на победу.

23 июля Харрис опередила экс-президента Дональда Трампа в общенациональном опросе, который провели после решения Джозефа Байдена покинуть президентскую гонку. Харрис набрала 44% симпатий избирателей против 42% у Трампа.

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа планирует запустить рекламную кампанию, призванную замедлить рост популярности Камалы Харрис. На кампанию хотят потратить 10 миллионов долларов США.