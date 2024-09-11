Когда в США стартуют выборы президента и как проходят: объясняем простыми словами

Выборам обычно предшествуют дебаты

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми по счету в истории страны. После выхода из гонки действующего главы государства Джозефа Байдена за президентское кресло будут бороться вице-президент США Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп.

Однако выборы в Америке кардинально отличаются от наших. "Телеграф" решил рассказать читателям, как они будут проходить.

Президента США не избирают непосредственно американские граждане. Кто будет сидеть в президентском кресле решает коллегия избирателей. Она состоит из 538 представителей от 50 штатов и столицы Вашингтона. Подсчет их голосов утверждается на совместной сессии Конгресса.

Так, 5 ноября избиратели выберут коллегии выборщиков. Те в свою очередь в декабре 2024 будут выбирать президента и вице-президента США. Выборщики от каждого штата обычно голосуют за кандидата-победителя в этом штате.

Кроме этого жители США будут выбирать представителей палат Конгресса. Победитель этих выборов будет инаугурирован 20 января 2025 года и станет 47-м президентом США.

Президентские выборы состоятся одновременно с выборами в Сенат, Палату представителей, губернаторство и законодательное собрание штата.

Президентом США может стать только гражданин страны по рождению не моложе 35 лет и прожить на территории страны не менее 14 лет.

Основными кандидатами, как известно, будут представители двух крупных партий: Демократической и Республиканской партии США. По традиции кандидаты выдвигаются в ходе партийных праймериз.

После окончательного выбора кандидатов на пост главы США проходит серия дебатов.

Напомним, что первые дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис состоялись 10 сентября. Они продолжались в течение 90 минут на телеканале ABC News.

По результатам предварительного соцопроса, Харрис победила на дебатах. Так считают 63% респондентов. Оставшиеся 37% отдали победу Трампу.

По данным The Washington Post, вторые дебаты пройдут в октябре.

Ранее "Телеграф" также писал, что борьба за кресло президента США продолжается. Несмотря на реальное преимущество, у Харрис есть некоторые слабые места.