Заключение от ВВК: сколько оно действительно и когда нужно проходить повторно

В мирное время о нем можно забыть на 5 лет

Военнообязанные в Украине должны проходить военно-врачебную комиссию. Министерство обороны официально установило сроки и порядок прохождения медкомиссии в ВСУ.

Заключения военно-врачебной комиссии в мирное время действительны в течение 5 лет, а в период военного положения – один год. Об этом говорится в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Мужчины, которые не проходили ВВК или у них истек срок заключения о пригодности к службе, направляются на медкомиссию.

В то же время, если лицо обращается в ТЦК для обновления данных, ему не нужно заранее проходить ВВК. Это делается после актуализации персональной информации.

Между тем, на военную службу во время военного положения призываются резервисты и военнообязанные, которые в мирное время были назначены на комплектование воинских частей (учреждений) с вручением мобилизационных распоряжений во время мобилизационного развертывания ВСУ и других военных формирований на основе ранее пройденных медосмотров и их опроса о наличии или отсутствии жалоб на состояние здоровья. Если жалоб нет, то они не идут на ВЛК.

А военные могут проходить медкомиссию во время лечения в связи с ранением, травмой, контузией и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать в случае, если ТЦК не выдает заключение от ВВК об состоянии здоровья.