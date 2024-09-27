Лукашенко пригрозив ядерною зброєю слідом за Путіним і показав свою червону лінію

Лукашенко звинуватив США та Польщу у бажанні напасти на Білорусь

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко за Путіним пригрозив країнам НАТО ядерною зброєю і показав свою "червону лінію". Він заявив, що поляки та американці вже вишикувалися вздовж державного кордону і готові напасти.

Таку заяву Лукашенко зробив у п’ятницю, 27 вересня. Інформацію повідомляє Belta.

"Напад на Білорусь – це третя світова війна. Дякую, нещодавно Путін це підтвердив, вносячи поправки до ядерної доктрини, що напад на Росію та Білорусь – ми застосовуємо ядерну зброю. Він підтвердив мої слова", – заявив Лукашенко.

Він додав, що червона лінія – це державний кордон. Якщо хтось надумає її перетнути, отримає миттєву відповідь. Буде застосовано ядерну зброю. Білорусь до цього готова.

"Щойно вони нападають на нас (НАТО є НАТО. Американці та поляки — вони вже вишикувалися вздовж кордону, особливо польського. Знаємо, що керівництво Польщі вже руки потирає), ми застосовуємо ядерну зброю. І Росія за нас втягується ", — сказав Лукашенко .

Про війну в Україні білоруський диктатор також згадав. "І так вже навернули вище даху. Треба домовлятися. Це моя тверда позиція ", — заявив він.

Але при цьому почав виправдовувати Росію та порівняв війну, яку розв’язав Путін в Україні із Другою світовою. Лукашенко взявся виправдовувати росіян і висловив сподівання, що їх, як націю, вибачать у майбутньому.

"Білорусь взагалі знищили. І ми начебто вже, ваше покоління, навіть моє, з німцями нормально розмовляли. Тобто пам’ять людська, яка б вона не була, таки відшліфовує, зарубцьовує ці рани. Точно так і з українцями.", — заявив він.

Нагадаємо, що на думку військового експерта Олега Жданова, Путін змінив військову доктрину РФ, тому що боїться застосування західних далекобійних ракет. Адже, якщо Україна почне активно застосовувати засоби далекої вогневої поразки, то логістика росіян впаде, і ситуація зміниться на користь ЗСУ.

Раніше "телеграф" писав, що цю версію підтвердила міністр оборони Литви.