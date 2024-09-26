Россия обладает огромным количеством ядерного оружия, которое может уничтожить мир

Российская Федерация унаследовала от Советского Союза самый большой в мире арсенал ядерных боеголовок. Это позволяет ей много раз уничтожить мир. Особенно серьезной эта угроза стала после недавнего заявления Владимира Путина об изменении ядерной доктрины России.

Британское агенство Reuters озвучило точное количество российских ядерных ракет. Сейчас Кремль контролирует около 5580 ядерных боеголовок.

По данным Федерации американских ученых, из них около 1200 не используются, но находятся в хорошем состоянии, а около 4380 находятся на складах оперативных сил. Из уже имеющихся боеголовок по состоянию на 2024 год развернуто 1710 стратегических единиц:

около 870 баллистических ракет наземного базирования;

около 640 баллистических ракет на базе подводных лодок;

возможно, 200 на базе тяжелых бомбардировщиков.

Для сравнения: во время Холодной войны пик ядерного арсенала Советского Союза составлял около 40 000 ядерных боеголовок, тогда как пик ядерного арсенала Соединенных Штатов составлял около 30 000.

Такие цифры говорят о том, что Россия может многократно уничтожить мир. То же самое могли бы сделать и США с учетом их собственных запасов ядерного оружия, отмечает издание.

По информации Ассоциации по контролю над вооружениями, с момента распада Советского Союза в 1991 году лишь несколько стран провели испытания ядерного оружия. Последние испытания США проводились в 1992 году, Китай и Франция провели испытания в 1996 году, Индия и Пакистан — в 1998 году, а Северная Корея — в 2017 году. СССР последний раз испытал ядерное оружие в 1990 году, а Россия не проводила ядерных испытаний.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Россия решила не использовать ядерное оружие до тех пор, пока США сами не будут заниматься испытанием своих ядерных боезарядов.