В Кабмине разрешили освещать улицы и не только: что перепало чиновникам

Отменена также рекомендация для органов местного самоуправления относительно ограничения уличного освещения и подсветки парков

Кабинет министров Украины отменил рекомендации по ограничению использования кондиционеров и наружного освещения для госучреждений и органов местного самоуправления. Срок запрета сокращен с 31 декабря до 30 сентября этого года.

Об этом говорится в правительственном распоряжении №910-р от 26 сентября. Также отменена рекомендация для органов местного самоуправления по ограничению Отметим, что еще в июне текущего года Кабмин решил снизить потребление электроэнергии во всех государственных учреждениях, что предусматривало запрет на использование кондиционеров и отключение наружного освещения зданий и территорий.

"Внести в распоряжение Кабинета Министров Украины от 7 июня 2024 г. № 510 "Некоторые меры по стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины" (Официальный вестник Украины, 2024 г., № 57, ст. 3378) прилагаемые изменения", — говорится в документе.

Стоит отметить, что Кабмин принимал решение снизить потребление электроэнергии во всех государственных учреждениях, что включало запрет на использование кондиционеров и отключение наружного освещения зданий и территорий в июне текущего года. Это произошел из-за проблем в энергосистеме из-за новой серии российских ударов по ней. Тогда были серьезные проблемы с электроэнергией и свет в домах часто отключали. Однако после выхода блоков АЭС из ремонта и похолодания отключения стали намного меньше и во многих городах они вовсе не применяются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Госэнергонадзоре рассказали, почему Украина сейчас живет почти без отключений света.