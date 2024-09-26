Украина пока живет почти без отключений света: эксперт назвал главную причину
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В стране продолжается работа над увеличением генерации и повышением собственного производства электроэнергии
Последние пару недель Украина живет почти без отключений света. В Госэнергонадзор пролили свет на ситуацию и подробно рассказали о том, что сейчас происходит в энергосистеме страны.
Подробностями поделился и.о. главы ведомства Анатолий Замулко. Чиновник озвучил главную причину, по которой в домах украинцев стабильно светло.
"Графики у нас не применялись. Можно говорить об определенной стабилизации. Каждый день мы привлекаем до полутора гигаватт импорта, чтобы сбалансировать систему и обеспечить наших потребителей", — пояснил он.
По словам Замулко, несмотря на сложности в энергетической сфере, активный импорт электроэнергии помогает поддерживать стабильность системы. Работа над увеличением генерации и повышением собственного производства продолжается.
Напомним, что после одной из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру 26 августа в Украине были введены жесткие графики отключений света.
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