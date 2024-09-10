Укр

Жесткие графики отключения света будут реальностью этой зимой? Это произойдет при одном условии

Автор
Ирина Мазуренко ,
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Выключение электричества
Выключение электричества. Фото Коллаж "Телеграфа"

Также эксперт рассказал, почему во время последних отключений больше всего пострадали Киев и Одесса.

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский еще в июне, Россия уничтожила уже 9 гигаватт мощности украинской энергосистемы. Это половина пика потребления в зимний период с 2023 до 2024 года. В связи с этим есть опасения об очень продолжительных отключениях света (называют страшные цифры в 20-22 часов в сутки). "Телеграф" спросил эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, как идет подготовка украинской энергосистемы к зиме.

— Геннадий Леонидович, скажите, удалось ли отремонтировать наши подстанции, ТЭС и ТЭЦ, заготовлено ли топливо для них и т.д. И вообще, будут ли украинцы сидеть зимой без электричества, и если да, то насколько долго?

— Прогноз такой: если температура будет ниже нуля, в энергосистеме Украины будет не хватать от 3 до 5 гигаватт электрической энергии. Это означает, что графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать от 8 до 14 часов в сутки.

— Это по всей Украине? Или только в Киеве? Будут ли отключения пропорциональны мощностям и количеству потребителей? Ведь еще в июле в одних городах выключали на 2 часа, а Киев сидел без света гораздо дольше.

Это совсем другое. Эти отключения были вызваны последствиями русских ударов. Совершенно иными последствиями. Они отрицательно повлияли не на всю Украину, а, прежде всего, на Киев и Одессу.

— То есть эти удары были акцентированы?

Да, они были акцентированы, но пострадали именно Киев и Одесса, потому что прекратилось энергоснабжение как раз по той линии, которая соединяет Киев с Ровенской АЭС. Были повреждены узлы, через которые поступает мощность.

Геннадий Леонидович, а какой вы видите выход из этой ситуации? Покупки за границей? Восстановление мощностей?

Нам нужно восстановить электростанции и другие объекты, но физически не хватает времени. Деньги есть, есть возможности, но нет времени. Потому мы точно будем зимой без света, однако катастрофы нет, никто не будет замерзать.

— Но это опять же при условии, что температура воздуха падает ниже нуля, правильно? И если не будет новых обстрелов.

— Да, если будет ниже нуля, то будет 3-5 гигаватта недостатка, 3-5 гигаватта небаланс. Если будут массированы обстрелы, то в течение определенного периода времени могут возникать проблемы, но это будут аварийные отключения.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, будут ли отключать свет в Украине на этой неделе. Нардеп дал прогноз.

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#Энергетика #Выключение света #Украину #Атомна енергетика