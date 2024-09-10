Жесткие графики отключения света будут реальностью этой зимой? Это произойдет при одном условии

Также эксперт рассказал, почему во время последних отключений больше всего пострадали Киев и Одесса.

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский еще в июне, Россия уничтожила уже 9 гигаватт мощности украинской энергосистемы. Это половина пика потребления в зимний период с 2023 до 2024 года. В связи с этим есть опасения об очень продолжительных отключениях света (называют страшные цифры в 20-22 часов в сутки). "Телеграф" спросил эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, как идет подготовка украинской энергосистемы к зиме.

— Геннадий Леонидович, скажите, удалось ли отремонтировать наши подстанции, ТЭС и ТЭЦ, заготовлено ли топливо для них и т.д. И вообще, будут ли украинцы сидеть зимой без электричества, и если да, то насколько долго?

— Прогноз такой: если температура будет ниже нуля, в энергосистеме Украины будет не хватать от 3 до 5 гигаватт электрической энергии. Это означает, что графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать от 8 до 14 часов в сутки.

— Это по всей Украине? Или только в Киеве? Будут ли отключения пропорциональны мощностям и количеству потребителей? Ведь еще в июле в одних городах выключали на 2 часа, а Киев сидел без света гораздо дольше.

— Это совсем другое. Эти отключения были вызваны последствиями русских ударов. Совершенно иными последствиями. Они отрицательно повлияли не на всю Украину, а, прежде всего, на Киев и Одессу.

— То есть эти удары были акцентированы?

Да, они были акцентированы, но пострадали именно Киев и Одесса, потому что прекратилось энергоснабжение как раз по той линии, которая соединяет Киев с Ровенской АЭС. Были повреждены узлы, через которые поступает мощность.

Геннадий Леонидович, а какой вы видите выход из этой ситуации? Покупки за границей? Восстановление мощностей?

— Нам нужно восстановить электростанции и другие объекты, но физически не хватает времени. Деньги есть, есть возможности, но нет времени. Потому мы точно будем зимой без света, однако катастрофы нет, никто не будет замерзать.

— Но это опять же при условии, что температура воздуха падает ниже нуля, правильно? И если не будет новых обстрелов.

— Да, если будет ниже нуля, то будет 3-5 гигаватта недостатка, 3-5 гигаватта небаланс. Если будут массированы обстрелы, то в течение определенного периода времени могут возникать проблемы, но это будут аварийные отключения.

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