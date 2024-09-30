У Кабміні дозволили освітлювати вулиці і не тільки: що перепало чиновникам

Скасовано також рекомендацію для органів місцевого самоврядування щодо обмеження вуличного освітлення та підсвічування парків

Кабінет міністрів України скасував рекомендації щодо обмеження використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення для держустанов та органів місцевого самоврядування. Термін заборони скорочено з 31 грудня до 30 вересня цього року.

Про це йдеться в урядовому розпорядженні №910-р від 26 вересня. Також скасовано рекомендацію для органів місцевого самоврядування щодо обмеження Зазначимо, що ще в червні поточного року Кабмін вирішив знизити споживання електроенергії в усіх державних установах, що передбачало заборону використання кондиціонерів та відключення зовнішнього освітлення будівель і територій.

"Внести в розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 510 "Деякі заходи щодо стабілізації роботи об’єднаної енергетичної системи України" (Офіційний вісник України, 2024 р., № 57, ст. 3378) зміни, що додаються", — йдеться в документі.

Варто зазначити, що Кабмін приймав рішення знизити споживання електроенергії у всіх державних установах, що включало заборону використання кондиціонерів та відключення зовнішнього освітлення будівель і територій у червні поточного року. Це сталося через проблеми в енергосистемі через нову серію російських ударів по ній. Тоді були серйозні проблеми з електроенергією, і світло в будинках часто відключали. Однак після виходу блоків АЕС із ремонту та похолодання відключення стали набагато менше і в багатьох містах вони зовсім не застосовуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Держенергонагляді розповіли, чому Україна зараз живе майже без відключень світла.