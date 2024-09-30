Снимался в фильме "Донбасс" и осудил россиян: где сейчас звезда "КВН" Днепра Чепурняк

Мужчина уехал за пределы Украины

Знаменитости, начинавшие карьеру еще в Советском Союзе, по-разному относятся к войне России против Украины. Есть такие деятели, которые оправдывают Россию за ее страшные преступления. А вот юморист 90-х Евгений Чепурняк осудил странку-оккупантку за полномасштабное вторжение.

Чепурняк всю жизнь занимается юмористической деятельностью. После начала войны мужчина покинул территорию Украины. Где комик находится сейчас и что о нем известно — расскажет "Телеграф".

Что известно о Чепурняк

Мужчина родился в Днепре в 1969 году. Образование получал в местном химико-технологическом институте. Параллельно играл в студенческих спектаклях. Впоследствии продолжил обучение в Ярославском театральном училище. Еще со студенческих лет Евгений начал работать конферансье.

После окончания вуза получил работу в Днепропетровской филармонии, где задержался на 8 лет. Также некоторое время работал в театре "Каскадер" в Москве.

С 1988 года Чепурняк стал актером и режиссером Днепровского городского театра "КВН ДГУ" на базе местного университета. Вместе с другими актерами активно гастролировал по США, странам Европы, а также в Израиль.

В 2009 году актер стал одним из соучредителей проекта "Весёлый ПесецЪ". Некоторое время их музыкальные номера транслировали на телеканале "ТВИ" в программе "Вечер с Николаем Княжицким". В 2012 году выступали с праздничным концертом в театре оперы и балета по случаю своего юбилея – 25 лет.

Кроме этого, Чепурняк снимался в таких фильмах, как "Шоу одиноких учителей", "Одесса. История в историях", "Старпер: миссия справедливости". Интересно, что Евгений принял участие в фильме режиссера Сергея Лозницы "Донбасс", который показывал реалии жизни на оккупированных россиянами территориях. В его основе — реальные события, зафиксированные на разных источниках. Чепурняк сыграл в ленте главного врача.

Также Чепурняк имеет звание заслуженного и народного артиста Украины.

Где сейчас Чепурняк

Артист осудил полномасштабное вторжение России против Украины. Он рассказывал, что война застала его в родном Днепре, где они с женой некоторое время оставались. Однако из-за постоянных обстрелов страны-агрессорки юморист вместе с женщиной и семьей решил переехать в Израиль. В этой стране Евгений периодически выступает в формате кабаре с проектом "Весёлый ПесецЬ".

Фото с фейсбука Евгения Чепурняка

Фото с фейсбука Евгения Чепурняка

В своем фейсбуке юморист время от времени распространяет упоминания об Украине. В частности, Чепурняк публикует сборы для украинских военных, поздравления с разными национальными праздниками, а также делится своим творчеством.

Фото с фейсбука Евгения Чепурняка

Ранее "Телеграф" рассказывал, где звезда фильма "В бой идут одни"старики" Владимир Талашко. Он был обвинен в сексуальных домогательствах к студенткам.