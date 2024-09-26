Начинала карьеру в родной Одессе, но прославилась в России: что говорит о войне звезда "Папиных дочек" Гришаева

Актриса сделала неоднозначное заявление о войне

Отдельные актеры, несмотря на то, что долго строят карьеру в стране-оккупантке, имеют украинское происхождение. В то же время многие из них умалчивают о страшных преступлениях России против Украины или делают вид, что ничего не происходит. В частности, одесситка Нонна Гришаева.

Гришаева приобрела популярность, сыграв роль мамы в сериале "Папины дочки". Как отреагировала актриса на войну России против Украины и что о ней известно — расскажет Телеграф.

Что известно о Нонне Гришаевой

Актриса родилась в Одессе в 1971 году. Впервые сыграла в кино в пятилетнем возрасте. Посещала музыкальную и балетную школу в Одессе. После окончания школы переехала в Москву, где поступила в Щукинское театральное училище. Получив образование, начала работу в разных театрах. Особенно высоко театральные критики оценивали ее исполнение няни-волшебницы Мэри Поппинс и певицы Людмилы Гурченко.

Параллельно Гришаева начала сниматься в кино. Одной из первых заметных киноработ женщины стала "Полицейская история 4: Первый удар", где она сыграла вместе с Джеки Чаном.

Фото из сети

Гришаева также пробовала свои силы на роль няни Вики в "Моей прекрасной няне", но впоследствии отказалась, чтобы сыграть в оперетте "Мадемуазели Нитуш". Через некоторое время Нонна появилась в ситкоме, где исполнила роль сестры няни Вики.

После нескольких второстепенных ролей Гришаева получила одну из главных ролей в сериале "Папины дочки". Исполнение матери 5 дочерей, которая покинула детей и уехала в Канаду, сделала актрису известной на постсоветском пространстве.

Фото из сети

Была актрисой труппы "Большая разница", где перевоплощалась в Софию Ротару, Надежду Бабкину и других. Работала ведущей таких программ, как "Две звезды-4", "Один в один!", "Субботний вечер", а также имела собственное шоу "Нонна, давай!".

Позже одесситку выбрали художественным руководителем областного театра юного зрителя в Москве. В целом Гришаева появлялась в более, чем 37 фильмах и 24 сериалах. Актриса стала одной из самых популярных пародисток в стране-агрессорке. Поговаривали, что в год она зарабатывает около миллиона долларов.

В 2017 году актриса незаконно посещала оккупированный Россией Крым. Она приезжала в детский лагерь "Артек" в Гурзуфе, за что была внесена в базу "Миротворца". Уже через 3 года запрет на въезд Гришаевой в Украину перестал действовать. Так, в 2021 году актриса приезжала в Одессу и проводила поклонникам онлайн-экскурсию по курортному городу.

Что говорит о войне Гришаева

Нонна Гришаева не осудила войну, начатую Россией против Украины, а назвала ее "семейным конфликтом". Актриса начала сравнивать две страны с мамой и папой, между которыми она не хочет выбирать. В этом можно проследить кремлевский нарратив о том, что Украина и Россия — "один народ".

Фото из инстаграма Нонны Гришаевой

В то же время женщина не уточнила, что именно страна, в которой она живет длительное время, начала полномасштабное вторжение против ее родины. Призывала к переговорам, при этом не сказав, что Россия нарушает все имеющиеся соглашения и убивает украинский народ.

Фото из инстаграма Нонны Гришаевой

Сейчас актриса продолжает работать в стране-оккупантке. Она руководит театром юного зрителя в Москве. Также Гришаева ездит с гастролями по разным городам России и играет в театре "Квартет И".

Ранее "Телеграф" писал, высказывался ли о войне уроженец Одессы Доминик Джокер. Он активно развивал певческую карьеру в России.