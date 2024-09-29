Был звездой украинского ТВ и работал с Зеленским: что говорит о войне белорус Шепелев

Белорус продолжает активно работать в стране-агрессорке

До полномасштабной войны в Украине успешно реализовывались ведущие, юмористы, актрисы из страны-агрессорки и Белоруссии. Однако после начала большого наступления россиян многие из них заняли неоднозначную позицию по поводу войны. Речь идет, в частности, о Дмитрии Шепелеве.

Шепелев долгое время работал ведущим на украинском телевидении, являясь лицом самых популярных программ. И несмотря на это, актер довольно быстро "переобулся". Больше об этом — в материале "Телеграфа".

Что известно о Дмитрии Шепелеве

Ведущий появился на свет в Минске в 1983 году. Начал работать на телевидении, еще учась в 9 классе школы. Тогда он вел молодежную программу "5х5". Впоследствии поступил в Белорусский государственный университет, чтобы изучать журналистику. Во время обучения в вузе Шепелев параллельно работал на местных радиостанциях — "Альфа радио" и Unistar и на канале "ОНТ".

В 2004 году украинский продюсер Александр Асаулюк, тогда руководивший "М1", предложил Шепелеву вести утреннюю программу Guten Morgen. Так, мужчина совмещал работу на белорусском радио и украинском телеканале более 4 лет.

Фото из сети

В 2008 году Шепелева выбрали ведущим "Фабрики звезд-2" на "Новом канале". В том же году он стал вести программу "Можешь? Спой!" на русском "Первом канале". А вот после того, как был соведущим финала "Евровидения", решил перебраться в страну-оккупантку.

Фото из сети

В 2011 году Шепелев предстал на украинском телевидении в роли ведущего комедийного проекта "Рассмеши комика" на "Интере" совместно с Владимиром Зеленским и Михаилом Галустяном. Также вел такие музыкальные программы, как "Одна семья" и "Пой как звезда".

Фото из сети

В 2014 году белорус оскандалился ведением концерта по случаю оккупации Россией Крыма. Тогда он поздравлял местных с "величественным событием присоединения", мол, которого ожидали 23 года. И несмотря на это, Шепелев продолжил вести украинские проекты.

Впоследствии белорус полностью переехал в Россию и вел там проекты "Два голоса", "На самом деле", "Ты как я". Через некоторое время ведущего внесли в "Черный список Министерства культуры Украины" — список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Что говорил Шепелев о войне

В начале полномасштабной войны ведущий поддержал Украину и извинился перед гражданами за агрессивные действия России. Он отметил, что ему стыдно за то, что делает страна-оккупантка.

"Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Извините, друзья-украинцы, извините. Только такое не прощают", — написал Шепелев.

Скриншот Славы Демина

Впрочем, уже совсем скоро белорус изменил свое мнение. В марте 2022 года Шепелев написал, что "его дом там, где работа и семья", имея в виду Россию. Впоследствии Шепелев стал ведущим проекта о животных "В кругу друзей" на прокремлевском канале "Россия-1".

Фото из сети

Фото из сети

Особенно циничным выглядел приезд белоруса в оккупированный Россией Мариуполь, где он показывал "спасение животных из-под обстрелов в городе". В то же время Шепелев не отметил, что Россия практически полностью разрушила большой украинский город и убила огромное количество мариупольцев.

Скриншот с видео

Сейчас Шепелев продолжает вести программу "В кругу друзей", где разговаривает с хозяевами животных в студии пропагандистского канала "Россия 1". Также он стал ведущим программы "Свидание с прицепом". Так что белорус продолжает зарабатывать кровавые рубли и не осуждать страну-оккупантку.

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