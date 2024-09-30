Знімався у фільмі "Донбас" і засудив росіян: де зараз зірка "КВК" Дніпра Чепурняк

Чоловік виїхав за межі України

Знаменитості, які починали кар'єру ще в Радянському Союзі, по-різному ставляться до війни Росії проти України. Є такі діячі, котрі виправдовують Росію за її страшні злочини. А от гуморист 90-х Євген Чепурняк засудив країнку-окупантку за повномасштабне вторгнення.

Чепурняк усе життя займається гумористичною діяльністю. Після початку війни чоловік покинув територію України. Де комік перебуває зараз і що про нього відомо — розкаже "Телеграф".

Що відомо про Чепурняка

Чоловік народився у Дніпрі в 1969 році. Освіту здобував у місцевому хіміко-технологічному інституті. Паралельно грав у студентських виставах. Згодом продовжив навчання в Ярославському театральному училищі. Ще зі студентських років Євген почав працювати конферансьє.

Після здобуття освіти отримав роботу в Дніпропетровській філармонії, де затримався на 8 років. Також певний час працював у театрі "Каскадер", що в Москві.

З 1988 року Чепурняк став актором і режисером Дніпровського міського театру "КВК ДГУ" на базі місцевого університету. Разом з іншими акторками активно гастролював США, країнами Європи, а також в Ізраїль.

У 2009 році актор став одним зі співзасновників проєкту "Веселий ПесецЪ". Певний час їхні музичні номери транслювали на телеканалі "ТВІ" у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким". У 2012 році виступали зі святковим концертом у театрі опери та балету з нагоди свого ювілею — 25 років.

Крім цього, Чепурняк знімався у таких стрічках, як "Шоу одиноких вчителів", "Одеса. Історія в історіях", "Старпер: місія справедливості". Цікаво, що Євген взяв участь у фільмі режисера Сергія Лозниці "Донбас", який показував реалії життя на окупованих росіянами територіях. У його основі — реальні події, зафіксовані на різних джерелах. Натомість Чепурняк зіграв у стрічці головного лікаря.

Також Чепурняк має звання заслуженого та народного артиста України.

Де зараз Чепурняк

Артист засудив повномасштабне вторгнення Росії проти України. Він розповідав, що війна застала його в рідному Дніпрі, де вони з дружиною певний час залишалися. Однак через постійні обстріли країни-агресорки гуморист разом із жінкою та родиною вирішив переїхати в Ізраїль. У цій країні Євген періодично виступає у форматі кабаре з проєктом "Веселий ПесецЪ".

Фото з фейсбуку Євгена Чепурняка

Фото з фейсбуку Євгена Чепурняка

У своєму фейсбуці гуморист час від часу поширює згадки про Україну. Зокрема, Чепурняк публікує збори для українських військових, привітання з різними національними святами, а також ділиться своєю творчістю.

Фото з фейсбуку Євгена Чепурняка

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка фільму "До бою йдуть лише "старі" Володимир Талашко. Він був звинувачений у сексуальних домаганнях до студенток.