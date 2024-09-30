Почему прекращение огня в Украине может принести больше вреда, чем пользы - Bloomberg

Путин давно делает ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину

В результате войны России против Украины уже убиты или ранены около миллиона человек. Также много людей были вынуждены покинуть свои дома. Разрушены огромное количество объектов инфраструктуры и украинская экономика. При этом Путин постоянно повторяет о готовности к переговорам на своих условиях.

Bloomberg разбирался, стоит ли Украине попробовать договориться с Москвой и к чему это может привести.

Журналисты подчеркнули, что любой здравомыслящий человек хочет положить конец боевым действиям. "Импульс сдаться — принять условия Путина, остановить бойню и предотвратить дальнейшую эскалацию — понятен", – говорится в материале.

Однако российский лидер время от времени притворялся, что заинтересован в переговорах, но его цена признания — отказ Украины от своих претензий на четыре незаконно аннексированных им региона, а также Крым и отказ от надежд на членство в НАТО — выдает его неискренность. Между тем, вся российская экономика переориентирована на поддержку войны, а цель Кремля остается прежней: Украина должна быть низведена до уровня вассала России.

Усиление армии РФ

Издание отмечает, огромные риски для Украины, которые может повлечь прекращение огня. Одной из причин журналисты считают вероятное усиление российской армии.

"Во-первых, пауза даст российским военным время набрать пополнение для предполагаемых 30 000 солдат, которых они теряют каждый месяц, спланировать новые мобилизационные усилия, устранить оперативные недостатки и пополнить свои запасы оружия. Путин, скорее всего, воспользуется таким перемирием, чтобы просто спланировать больше атак, как он делал неоднократно в прошлом — в том числе после своего предыдущего вторжения на Украину в 2014 году", – говорится в материале.

Ослабление международной поддержки Украины

Авторы прогнозируют, что пауза в военных действиях может поставить под угрозу международную поддержку Украины, поскольку многие западные союзники уже ищут повод перенаправить средства на собственные внутренние нужды. Например, Германия уже планирует значительное сокращение помощи Киеву в бюджете на следующий год, и прекращение боевых действий может стать правдоподобным прикрытием.

"Путин давно делает ставку на то, что Запад устанет поддерживать Украину, что российское общество останется пассивным, а его армия достаточно хорошо финансируется, чтобы продолжать борьбу", – считают журналисты.

По их мнению, цель США и их союзников должна заключаться в обеспечении максимальных переговорных рычагов для Киева.

"Для начала Запад должен признать, что любое существенное сокращение финансирования сейчас не положит конец войне — оно придаст смелости Путину. Он должен продолжать укреплять возможности ПВО Украины, увеличивать поставки боеприпасов и другого оружия и снимать большинство ограничений на использование ракет большой дальности. Только согласованные усилия такого рода, вероятно, изменят расчеты затрат и выгод Путина", – говорится в материале.

Недоговороспособность Путина

Несомненно союзникам необходимо договориться о надежной гарантии безопасности для Украины. Отмечается, что это непростая задача, поскольку Североатлантический альянс не хочет распространять свою открытую защиту на государство, не являющееся членом. И здесь могут потребоваться нюансы и двусмысленность. "Но коллективное обязательство — явное или иное — защищать территории, которые в настоящее время находятся под контролем Украины, должно быть на столе, чтобы сдержать дальнейшую агрессию", – пишут журналисты.

В статье говорится, что Путин всегда был готов нарушать перемирия и соглашения, а также отступать от своих слов, если ему это выгодно. Поэтому есть все основания полагать, что и в этот раз он сделает то же самое.

"Без надлежащих мер предосторожности прекращение огня не положит конец войне, не спасет жизни и не принесет пользы простым украинцам. Оно сделает наоборот", – резюмируют авторы.

Напомним, Швейцария, несмотря на постоянно декларируемый нейтралитет, заявила о поддержке так называемой "мирной инициативы" Китая и Бразилии. В Украине заявили, что поддержка Швейцарией путинских друзей вызывает только разочарование.