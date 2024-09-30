Чому припинення вогню в Україні може принести більше шкоди, ніж користі — Bloomberg

Путін давно робить ставку на те, що Захід втомиться підтримувати Україну

Внаслідок війни Росії проти України вже вбито або поранено близько мільйона людей. Також багато людей були змушені залишити свої будинки. Зруйновано величезну кількість об’єктів інфраструктури та українську економіку. При цьому Путін постійно повторює готовність до переговорів на своїх умовах.

Bloomberg розбирався, чи варто Україні спробувати домовитися з Москвою і чого це може призвести.

Журналісти підкреслили, що будь-яка розсудлива людина хоче покласти край бойовим діям. "Імпульс здатися — прийняти умови Путіна, зупинити бійню і запобігти подальшій ескалації — зрозумілий", — йдеться у матеріалі.

Однак російський лідер час від часу вдавав, що зацікавлений у переговорах, але його ціна визнання — відмова України від своїх претензій на чотири незаконно анексовані ним регіони, а також Крим та відмова від надій на членство в НАТО — видає його нещирість. Тим часом вся російська економіка переорієнтована на підтримку війни, а мета Кремля залишається незмінною: Україна має бути зведена до рівня васала Росії.

Посилення армії РФ

Видання зазначає, величезні ризики для України, які можуть спричинити припинення вогню. Однією із причин журналісти вважають ймовірне посилення російської армії.

"По-перше, пауза дасть російським військовим час набрати поповнення для 30 000 солдатів, яких вони втрачають щомісяця, спланувати нові мобілізаційні зусилля, усунути оперативні недоліки і поповнити свої запаси зброї. Путін, швидше за все, скористається таким перемир’ям, щоб просто спланувати більше атак, як він робив неодноразово в минулому, зокрема після свого попереднього вторгнення на Україну в 2014 році», – йдеться у матеріалі.

Ослаблення міжнародної підтримки України

Автори прогнозують, що пауза у воєнних діях може поставити під загрозу міжнародну підтримку України, оскільки багато західних союзників уже шукають привід перенаправити кошти на власні внутрішні потреби. Наприклад, Німеччина вже планує значне скорочення допомоги Києву у бюджеті наступного року, і припинення бойових дій може стати правдоподібним прикриттям.

"Путін давно робить ставку на те, що Захід втомиться підтримувати Україну, що російське суспільство залишиться пасивним, а його армія досить добре фінансується, щоби продовжувати боротьбу", – вважають журналісти.

На їхню думку, мета США та їхніх союзників має полягати у забезпеченні максимальних переговорних важелів для Києва.

"Для початку Захід має визнати, що будь-яке суттєве скорочення фінансування зараз не покладе край війні — воно додасть сміливості Путіну. Він має продовжувати зміцнювати можливості ППО України, збільшувати постачання боєприпасів та іншої зброї та знімати більшість обмежень на використання ракет великої дальності. Тільки узгоджені зусилля такого роду, ймовірно, змінять розрахунки витрат та вигод Путіна", – йдеться у матеріалі.

Недоговороспроможність Путіна

Безсумнівно, союзникам необхідно домовитися про надійну гарантію безпеки для України. Зазначається, що це непросте завдання, оскільки Північноатлантичний альянс не хоче поширювати свій відкритий захист на державу, яка не є членом. І тут можуть знадобитися нюанси та двозначність. "Але колективне зобов’язання – явне чи інше – захищати території, які нині перебувають під контролем України, має бути на столі, щоб стримати подальшу агресію", – пишуть журналісти.

У статті йдеться про те, що Путін завжди був готовий порушувати перемир’я та угоди, а також відступати від своїх слів, якщо йому це вигідно. Тому є всі підстави вважати, що і цього разу він зробить те саме.

"Без належних запобіжних заходів припинення вогню не покладе край війні, не врятує життя і не принесе користі простим українцям. Воно зробить навпаки", – резюмують автори.

Нагадаємо, Швейцарія, попри постійно декларований нейтралітет, заявила про підтримку так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії. В Україні заявили, що підтримка Швейцарією путінських друзів викликає лише розчарування.