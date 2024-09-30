Осада Угледара: сделают ли "одноразовые мотоциклисты" подарок ко дню рождения Путина

Россияне хотят окружить Силы обороны в Угледаре

Ситуация в Угледаре обостряется с каждым днем. Российские войска уже зашли на окраины города и создают реальную угрозу его захвата. Украинские защитники оказались в сложном положении, напоминающем "полуокружение".

Есть серьезный риск того, что наши войска будут вынуждены отступить от города. "Телеграф" обратился к военным экспертам, чтобы узнать текущую ситуацию и перспективы удержания Угледара.

— Что сейчас происходит в Угледаре?

Иван Ступак, военный эксперт: "Военные бьют тревогу. Ситуация очень напоминает "кастрюльку", в которой наши военные с трех сторон зажаты, и россияне пытаются накрыть крышечкой эту кастрюльку, сформировать котел. С востока, юга, запада мы уже закрыты, асфальтированная дорога перебита россиянами, есть только грунтовая".

Дмитрий Снегирев, военный эксперт и политический обозреватель, подтверждает мнение Ступака. "Ситуация остается критической как на флангах, так и в самом городе. После захвата Пречистовки оккупантами ситуация на флангах Угледара ухудшилась. Они продвигаются из района Пречистовки, бои продолжаются в юго-восточной части города, вдоль улицы Трофимова. Их цель — выйти к Богдановке Курахового. Фактически создается угроза окружения украинских сил в Угледаре.

Ситуация в Угледаре 30 сентября

– Сколько еще мы можем держать город?

"Сколько еще будем держать город — никто не знает. Возможно, до 10 октября придется его оставить", — говорит Иван Ступак.

Отвечая на вопрос, Дмитрий Снегирев отметил, что "пока ситуация сверхсложная. Оккупанты атакуют как по флангам, так и по фронту, не позволяя ВСУ оперативно перебрасывать резервы ".

— Постарается ли враг захватить город ко дню рождения Путина (7 октября)?

Дмитрий Снегирев считает, что российские военные будут пытаться представить это как своеобразный подарок Путину: "Я не исключаю таких возможностей, ведь у них еще с советских времен есть традиция пытаться отчитаться о победе на праздники, несмотря на многочисленные потери среди личного состава. Однако, если посмотреть на предыдущие дедлайны, которые распространялись в СМИ, например захват Киева за три дня или Бахмута за определенное время, ни один из них не оправдался. Поэтому есть сомнения, что они успеют до 7 октября".

Иван Ступак добавляет: "Главком выдал личное распоряжение держать Угледар. Именно поэтому наши силы продолжают удерживать город, находясь фактически в полуокружении. Россияне уже проникли в Угледар, там действуют их штурмовые отряды. Наши бойцы называют этих нападающих "одноразовыми мотоциклистами" из-за их тактики. Враг использует общее истощение наших военных, экспериментируя с разными тактиками и количеством личного состава.

— Изменится ли ситуация к лучшему после замены командира 72-й бригады, обороняющей Угледар, с Ивана Винника на Александра Охрименко?

Дмитрий Снегирев ответил на этот вопрос так: "Винника уже сняли, он уже поблагодарил своих собратьев за соответствующий общий боевой путь. Но вся эта ситуация с непонятными ротациями, которые повторили негативный опыт авдеевских событий есть, к сожалению, и на Угледарском направлении. Плюс непонятный характер смены руководства бригады на момент наибольших испытаний — не влияет на моральный боевой дух украинских защитников". Эксперт считает, что сложно сказать, чем именно могут быть продиктованы такие кадровые перестановки.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, кто станет новым комбригом 72 ОМБр, защищающим Угледар. Безуглая уже успела раскритиковать назначение.