В ЕС произошел стратегический сдвиг

Президент России Владимир Путин, стремившийся запугать Европу своим вторжением в Украину, достиг прямо противоположного эффекта. Он невольно стал крупнейшим катализатором расширения Европейского союза.

Об этом заявил в интервью Bloomberg премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. По его словам, за последние два с половиной года можно было увидеть стратегический сдвиг в европейских столицах, которые стали более открытыми для расширения.

"Я считаю, что Владимир Путин был крупнейшим сторонником расширения", — говорит он.

Пленкович напомнил, что в июне Евросоюз согласился начать переговоры с Украиной и Молдовой о членстве в блоке, что является важным шагом в процессе, который, по его мнению, вероятно, займет годы. Еще раньше в этом году лидеры ЕС также согласились начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, стремясь приблизить разделенную страну к Европе и противостоять растущему влиянию России.

Кроме того пять стран на Западных Балканах находятся на разных стадиях процесса вступления.

"В течение следующих пяти лет, особенно в рамках мандата новой Комиссии, будет интересно посмотреть, как каждый из них добьется прогресса и выполнит критерии", — сказал Пленкович и добавил "Мы всегда готовы поддержать прогресс наших соседей".

Напомним, ранее мы писали о том, что НАТО проехались по "красным линиям" Путина и разозлили Пескова.