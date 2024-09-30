Цифры впечатляют. Путин подписал указ о призыве, сколько заберут людей

Около трети мужчин попадут в учебные соединения и воинские части

В понедельник, 30 сентября, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Он стартует с 1 октября и продлится до конца года.

Об этом сообщили российские СМИ и обнародовали указ Путина. В документе говорится, что в России планируется призвать 133 тысячи человек.

В Генштабе ВС РФ добавили, что повестки будут рассылаться в бумажном виде. Отправлять срочников из пунктов сбора в места прохождения службы планируют уже с 15 октября.

Чиновник Минобороны убеждает, что якобы призывников не будут привлекать к так называемой "СВО в новых регионах", а сам призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря, кроме районов Крайнего Севера, там мероприятия продлятся с 1 ноября по 31 декабря;

Кроме того, около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где получат военно-учетную специальность.

Напомним, в середине сентября Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил России еще на 180 тысяч человек (до 2389130 человек, в том числе 1500000 военнослужащих).

Ранее "Телеграф" писал, что руководство Министерства обороны России давит на президента РФ Владимира Путина в вопросе объявления новой волны мобилизации. По их мнению, это позволит компенсировать потери русской армии в Украине и нарастить количество войск.