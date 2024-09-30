Команда посвятила свою победу украинскому подполью

Каждое спортивное событие может стать не только выдающимся достижением, но мощным проявлением патриотизма и поддержки защитников Украины. Это доказали на деле представители украинской сборной по футзалу.

Они второй раз в истории пробились в полуфинал чемпионата мира. Команда посвятила свою победу Движению Сопротивления ССО, которое действует на временно оккупированных территориях, пишет журналист Андрей Цаплиенко в своих соцсетях.

В четвертьфинальном матче, состоявшемся в Ташкенте (Узбекистан), сборная Украины одержала уверенную победу над командой Венесуэлы со счетом 9:4. Этот результат позволил украинцам повторить свое лучшее достижение на мировых первенствах по футзалу, которое было установлено еще в 1996 году.

После завершения матча игроки украинской сборной выразили благодарность и поддержку украинскому подполью. Они отметили важность работы, которую выполняют бойцы Сил специальных операций на оккупированных территориях Украины и даже на территории страны-агрессора.

Подтверждением этой поддержки стало знамя с символикой Движения Сопротивления, которое продемонстрировали футзалисты. Важно отметить, что правильной является надпись красного цвета на черном фоне.

Ранее "Телеграф" также писал, что ССО призвали украинцев присоединяться к Движению сопротивления. Это позволяет нам иметь глаза повсюду.