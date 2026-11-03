Укр

Россия массированно атакувала Украину ракетами. Главное об очередном обстреле

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Враг не прекращает ударов
Враг не прекращает ударов. Фото Коллаж "Телеграф"

Россияне используют крылатые и баллистические ракеты, КАБы и беспилотники

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Утром во вторник, 3 ноября, Россия атакует Украину ракетами. Также ночью враг обстрелял страну баллистическими ракетами, беспилотниками и КАБами, взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Винницкой области.

"Телеграф" рассказывает об очередной массированной атаке РФ на Украину. Основная цель ударов — энергетика.

7:15 Отбой тревоги из-за ракетной угрозы.

6:52 Осталось несколько крылатых ракет, они пролетели Умань в сторону Ладыжина/Гайсина, — "Николаевский Ванек".

6:45 7 крылатых ракет падают на Ладыжинскую ТЭС, — мониторинги.

Движение вражеских целей над Украиной 6:45 3 ноября 2026
Движение вражеских целей над Украиной на 6:45 3 ноября 2026

6:35 По данным Воздушных Сил ВСУ зафиксировано движение вражеских ракет в направлении Днепра (с севера), Кривого Рога, Кропивницкого и Баштанки, при этом группы ракет из Николаевской и Кировоградской областей продолжают курс на запад и северо-запад (в сторону Виннитчины).

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек" по состоянию на 6:35 около 20 крылатых ракет летят курсом на/через Умань. Возможно, они полетят на Винницкую область.

Последствия ударов РФ по Украине в ночь на 3 ноября

По предварительным сообщениям, среди основных целей врага есть объекты энергетической инфраструктуры. Однако в Харькове под удар попало медучреждение, десятки пострадавших.

Днепр

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе. По данным мониторинговых групп, враг использовал для удара по областному центру пять баллистических ракет. На Зеленодольске Днепропетровской области Россия запустила четыре ракеты КМ-23.

Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что россияне атаковали город баллистическими ракетами и КАБами. Одно из попаданий произошло по медицинскому заведению в Немышлянском районе. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, по состоянию на 6:15 количество пострадавших в результате вражеского удара по медучреждению увеличилось до 62 человек.

"В результате попадания по медицинскому заведению Немышлянского района повреждено более 1000 окон в здании больницы и окрестных многоэтажек", — написал Терехов.

Винницкая область

После 3 часов ночи взрывы прогремели в Винницкой области. По сообщениям мониторингов, Россия направила четыре ракеты "Циркон" на город Ладыжин. Официальных данных о последствиях к моменту публикации новости нет.

Напомним, 2 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией новой масштабной атаки. Основными целями, по его словам, должна стать энергетическая и логистическая инфраструктура.

Как сообщал "Телеграф", россияне подготовились к массированному удару по Украине. Среди главных целей – объекты энергетики, в частности в западных областях Украины.

Теги:
#Днепр #Атака #Ракети #Харків #баллистика