Команда присвятила свою перемогу українському підпіллю

Кожна спортивна подія може стати не лише визначним досягненням, але й потужним проявом патріотизму та підтримки захисників України. Це довели на ділі представники української збірної з футзалу.

Вони вдруге в історії пробилися до півфіналу чемпіонату світу. Команда присвятила свою перемогу Руху Опору ССО, який діє на тимчасово окупованих територіях, пише журналіст Андрій Цаплієнко у своїх соцмережах.

У чвертьфінальному матчі, що відбувся в Ташкенті (Узбекистан), збірна України здобула впевнену перемогу над командою Венесуели з рахунком 9:4. Цей результат дозволив українцям повторити своє найкраще досягнення на світових першостях з футзалу, яке було встановлено ще у 1996 році.

Після завершення матчу гравці української збірної висловили слова подяки та підтримки українському підпіллю. Вони наголосили на важливості роботи, яку виконують бійці Сил спеціальних операцій на окупованих територіях України та навіть на території країни-агресора.

Підтвердженням цієї підтримки став прапор із символікою Руху Опору, який продемонстрували футзалісти. Важливо зазначити, що правильним є напис червоного кольору на чорному фоні.

Раніше "Телеграф" також писав, що ССО закликали українців приєднуватися до Руху опору. Це дозволяє нам мати очі всюди.