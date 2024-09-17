"Мы видим все": ССО призвали украинцев присоединяться к Движению сопротивления (видео)

Движение сопротивления набирает обороты

Защитники Украины продолжают борьбу с российскими оккупантами не только на линии фронта, но и на временно оккупированных территориях. Силы Специальных Операций ВСУ обратились к гражданам Украины с призывом присоединяться к Движению сопротивления.

Командование ССО опубликовало манифест Движения сопротивления. В нем украинцам предлагают заполнить анкету на официальном сайте, чтобы присоединиться к ССО.

"Мы являемся народом Украины, мы — тотальное сопротивление на защите независимости. Мы повсюду. Мы видим все. Мы у себя дома. Мы земля, которая держит нас и проваливается под ногой оккупанта. Мы огонь, который согревает своих, и жжет врага. Мы вода, которая поит Украину, и топит захватчика. Мы воздух, которым свободно дышат украинцы, и который травит россиян", — говорится в манифесте.

В видео также отмечается, что Движение сопротивления расширяется и набирает обороты, "чтобы стряхнуть с Украины зловонные обломки гнилой империи". В ССО подчеркивают, что каждый день приближают победу над исконным врагом Украины.

"Мы — дома, а значит, здесь не будет господствовать никто, кроме нас! Присоединяйтесь к Движению сопротивления Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины", — отмечается в манифесте.

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