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Дуда поддержал Трампа? Президент Польши отличился неожиданным заявлением

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
Дуда поддержал Трампа? Президент Польши отличился неожиданным заявлением Новость обновлена 30 сентября 2024, 19:06

Польский президент считает себя другом кандидата от республиканцев

Президент Польши Анджей Дуда призвал американцев польского происхождения проголосовать на выборах. При этом он вспомнил, что с его страной случилось много хорошего во время президентстве Дональда Трампа в США.

Об этом Дуда рассказал в разговоре с FOX News. Он напомнил, что у Варшавы и Вашингтона очень тесные отношения и они много раз оказывали друг другу поддержку в мирное и военное время.

Польский президент напомнил, что в США живут около 10 миллионов поляков и по меркам выборов это является существенной силой.

"Я сказал им: слушайте, каждый из вас, кто может проголосовать на выборах в США, я призываю идти и голосовать", — сказал Дуда, но не стал называть имен предпочтительного кандидата.

Однако отвечая на вопрос о его отношениях с Дональдом Трампом, Дуда рассказал, что у них давняя дружба.

"Он понимает важность нашей страны, он понимает ситуацию в Центральной и Восточной Европе", — сказал Дуда.

Польский президент напомнил, что при президентстве Трампа его страна получила разрешение на покупку самолетов F-35, что для Варшавы является стратегическим вопросом.

"Могу сказать, что это был хороший период для Польши. Мы согласны по многим вещам, у нас есть идеальное сотрудничество. Хотя президент Трамп возрастом, как мой отец, но я могу назвать его моим другом, потому что у нас прекрасное сотрудничество", — сказал Дуда.

В сети тем временем отметили, что такие заявления Дуды можно воспринять как вмешательство в выборы, учитывая что большая часть поляков проживает в штатах с неопределенной позицией. Также напомнили, что недавно спикер Конгресса потребовал от Украины уволить посла Оксану Маркарову из-за того, что Зеленский посетил оружейный завод в одном из таких штатов.

Стоит отметить, что Трамп и Дуда имели схожие взгляды на происходящее в Европе, что привело к существенному укреплению двусторонних отношений. Например, это касалось вопросов миграции, отказа от российских энергоносителей, укрепления обороноспособности НАТО и других.

В этот период Трамп рассматривал возможность выведения войск из Германии и переброски их в Польшу. Доходило даже до обсуждения вопроса размещения там американского ядерного оружия, хотя официально на уровне президентов этот вопрос не обсуждался.

Также напомним, что в западных СМИ даже озвучивались версии, что у Дуды есть реальное влияние на Трампа, что может помочь перетащить его на свою сторону в вопросах противостояния с Россией.

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#США #Польша #Дональд Трамп #Анджей Дуда