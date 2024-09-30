Дуда поддержал Трампа? Президент Польши отличился неожиданным заявлением

Польский президент считает себя другом кандидата от республиканцев

Президент Польши Анджей Дуда призвал американцев польского происхождения проголосовать на выборах. При этом он вспомнил, что с его страной случилось много хорошего во время президентстве Дональда Трампа в США.

Об этом Дуда рассказал в разговоре с FOX News. Он напомнил, что у Варшавы и Вашингтона очень тесные отношения и они много раз оказывали друг другу поддержку в мирное и военное время.

Польский президент напомнил, что в США живут около 10 миллионов поляков и по меркам выборов это является существенной силой.

"Я сказал им: слушайте, каждый из вас, кто может проголосовать на выборах в США, я призываю идти и голосовать", — сказал Дуда, но не стал называть имен предпочтительного кандидата.

Однако отвечая на вопрос о его отношениях с Дональдом Трампом, Дуда рассказал, что у них давняя дружба.

"Он понимает важность нашей страны, он понимает ситуацию в Центральной и Восточной Европе", — сказал Дуда.

Польский президент напомнил, что при президентстве Трампа его страна получила разрешение на покупку самолетов F-35, что для Варшавы является стратегическим вопросом.

"Могу сказать, что это был хороший период для Польши. Мы согласны по многим вещам, у нас есть идеальное сотрудничество. Хотя президент Трамп возрастом, как мой отец, но я могу назвать его моим другом, потому что у нас прекрасное сотрудничество", — сказал Дуда.

В сети тем временем отметили, что такие заявления Дуды можно воспринять как вмешательство в выборы, учитывая что большая часть поляков проживает в штатах с неопределенной позицией. Также напомнили, что недавно спикер Конгресса потребовал от Украины уволить посла Оксану Маркарову из-за того, что Зеленский посетил оружейный завод в одном из таких штатов.

Стоит отметить, что Трамп и Дуда имели схожие взгляды на происходящее в Европе, что привело к существенному укреплению двусторонних отношений. Например, это касалось вопросов миграции, отказа от российских энергоносителей, укрепления обороноспособности НАТО и других.

В этот период Трамп рассматривал возможность выведения войск из Германии и переброски их в Польшу. Доходило даже до обсуждения вопроса размещения там американского ядерного оружия, хотя официально на уровне президентов этот вопрос не обсуждался.

Также напомним, что в западных СМИ даже озвучивались версии, что у Дуды есть реальное влияние на Трампа, что может помочь перетащить его на свою сторону в вопросах противостояния с Россией.