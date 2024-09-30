Удастся ли Трампу закончить войну: бывший советник назвал проблему политика

По словам генерала, США должны продолжать поддерживать Украину

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не знает, как закончить войну России против Украины. При этом он может даже не понимать, о чем он говорит.

Такое мнение высказал советник Трампа по вопросам нацбезопасности в 2017-18 годах, генерал-лейтенант Герберт Макмастер в эфире американского телевидения. Его слова приводит The Guardian.

"Я думаю, что это настоящий миф. Это настоящее непонимание войны, предполагать, что можно получить благоприятный политический результат без положительного военного результата. На войне такого никогда не случалось", — сказал он.

По словам Макмастера, единственным способом заставить Россию закончить войну, это убедить Владимира Путина в том, что он ее проигрывает вне зависимости от того, что скажет Трамп. Для этого США должны продолжать оказывать решительную поддержку Украине.

Издание напоминает, что в августе Макмастер опубликовал мемуары о том, как ему приходилось работать на Трампа. Тогдашнего президента он раскритиковал за то, что тому "не хватало элементарных знаний о том, как работает правительство". Кроме того Трампу досталось за то, что он "с трудом осознавал", что Украина это независимая страна, а не часть России.

При этом отмечается, что Макмастер был одним из главных деятелей окружения Трампа в первые два года президентства.

Как сообщалось ранее, Трамп после встречи с Зеленским резко изменил свое отношение к Украине. Однако экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что люди из окружения Трампа подсказали ему, что антиукраинская позиция лишь снизит его шансы на победу в выборах.